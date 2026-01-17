FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, allerta gialla il 18 gennaio 2026 in Italia: ecco dove

Meteo, allerta gialla il 18 gennaio 2026 in Italia: ecco dove

La Protezione Civile ha diffuso un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per domenica 18 gennaio 2026 in Italia: le regioni e zone a rischio.
Clima17 Gennaio 2026 - ore 16:22 - Redatto da Meteo.it
Clima17 Gennaio 2026 - ore 16:22 - Redatto da Meteo.it

Scatta lo stato di allerta meteo gialla per la giornata di domani, domenica 18 gennaio 2026, in diverse regioni d'Italia. La Protezione Civile ha diffuso un bollettino di allerta meteo per rischio temporali, idraulico e idrogeologico.

Maltempo in Italia: allerta gialla per piogge il 18 gennaio 2026

Il passaggio di una duplice perturbazione sta interessando gran parte del Paese con piogge e temporali. In particolare tra le regioni più colpite dall'arrivo della perturbazione n.6 e n.7 di gennaio ci sono quelle del Centro-Sud. Dopo una settimana segnata dalla rimonta dell'alta pressione dopo un'ondata di freddo e neve, il maltempo è tornato protagonista con fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da far scattare l'allerta meteo. Anche per la giornata di domenica 18 gennaio 2026 la Protezione Civile ha diramato un bollettino di ordinaria criticità di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali nelle seguenti regioni e zone:

  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.

Meteo Italia, allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico il 18 gennaio 2026

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato sempre per domenica 18 gennaio 2026 anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico. Nelle prossime ore non si escludono possibili esondazioni e alluvioni dovuti a superamento dei livelli critici per la presenza di fenomeni temporaleschi intensi e violenti. Nel dettaglio lo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità è stata diffusa per domenica 18 gennaio 2026 nelle regioni e zone:

  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie.

Attenzione: da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che, ricordiamo, corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità. Ecco le regioni e zone interessate dall'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico il 18 gennaio 2026:

  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, allerta gialla il 17 gennaio 2026 in Italia: ecco dove e le regioni a rischio
    Clima16 Gennaio 2026

    Meteo, allerta gialla il 17 gennaio 2026 in Italia: ecco dove e le regioni a rischio

    Scatta l'allerta gialla in Italia per maltempo e criticità il 17 gennaio 2026: tutte le regioni e zone interessate.
  • Meteo: neve in Italia, dove nevicherà nei prossimi giorni
    Clima16 Gennaio 2026

    Meteo: neve in Italia, dove nevicherà nei prossimi giorni

    Ritorna la neve in Italia, ma dove nevicherà nei prossimi giorni? Ecco tutte le previsioni meteo e le indicazioni su dove cadranno i fiocchi
  • Meteo Italia: maltempo e neve tra venerdì e weekend, le regioni interessate
    Clima16 Gennaio 2026

    Meteo Italia: maltempo e neve tra venerdì e weekend, le regioni interessate

    Si delinea un weekend all'insegna di piogge e neve in Italia dopo una settimana climaticamente "mite".
  • Meteo, previsioni fine settimana: maltempo con pioggia e neve, temperature in aumento
    Clima15 Gennaio 2026

    Meteo, previsioni fine settimana: maltempo con pioggia e neve, temperature in aumento

    Che tempo farà nel weekend in Italia? Dopo l'ondata di freddo gelido torna il maltempo, ma crescono le temperature.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, 20-21 gennaio a rischio forte maltempo: nubifragi, mareggiate e venti a oltre 100 km/h
Tendenza17 Gennaio 2026
Meteo, 20-21 gennaio a rischio forte maltempo: nubifragi, mareggiate e venti a oltre 100 km/h
Massima attenzione a Calabria e Isole: fase di forte maltempo con venti di tempesta, onde fino a 5-8 metri. La tendenza meteo dal 20 gennaio
Vortice ciclonico a inizio settimana: maltempo e rischio nubifragi. La tendenza da lunedì 19 gennaio
Tendenza16 Gennaio 2026
Vortice ciclonico a inizio settimana: maltempo e rischio nubifragi. La tendenza da lunedì 19 gennaio
Forte maltempo all'inizio della prossima settimana, quando l'Italia finirà nel mirino di un potente vortice ciclonico e di correnti fredde
Meteo: tra domenica 18 e inizio settimana maltempo e piogge abbondanti. Le zone a rischio
Tendenza15 Gennaio 2026
Meteo: tra domenica 18 e inizio settimana maltempo e piogge abbondanti. Le zone a rischio
Tra la giornata di domenica 18 gennaio e l'inizio di settimana il maltempo insisterà su parte dell'Italia. Non si escludono forti piogge e venti.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 17 Gennaio ore 20:33

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154