Meteo, allerta gialla il 18 gennaio 2026 in Italia: ecco dove

Scatta lo stato di allerta meteo gialla per la giornata di domani, domenica 18 gennaio 2026, in diverse regioni d'Italia. La Protezione Civile ha diffuso un bollettino di allerta meteo per rischio temporali, idraulico e idrogeologico.

Maltempo in Italia: allerta gialla per piogge il 18 gennaio 2026

Il passaggio di una duplice perturbazione sta interessando gran parte del Paese con piogge e temporali. In particolare tra le regioni più colpite dall'arrivo della perturbazione n.6 e n.7 di gennaio ci sono quelle del Centro-Sud. Dopo una settimana segnata dalla rimonta dell'alta pressione dopo un'ondata di freddo e neve, il maltempo è tornato protagonista con fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da far scattare l'allerta meteo. Anche per la giornata di domenica 18 gennaio 2026 la Protezione Civile ha diramato un bollettino di ordinaria criticità di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali nelle seguenti regioni e zone:

Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;

: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale; Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.

Meteo Italia, allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico il 18 gennaio 2026

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato sempre per domenica 18 gennaio 2026 anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico. Nelle prossime ore non si escludono possibili esondazioni e alluvioni dovuti a superamento dei livelli critici per la presenza di fenomeni temporaleschi intensi e violenti. Nel dettaglio lo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità è stata diffusa per domenica 18 gennaio 2026 nelle regioni e zone:

Calabria : Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;

: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale; Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie.

Attenzione: da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che, ricordiamo, corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità. Ecco le regioni e zone interessate dall'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico il 18 gennaio 2026: