Meteo, allerta gialla il 15 aprile 2025 in Italia: le regioni a rischio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, martedì 15 aprile 2025, un bollettino di allerta meteo gialla in molte zone d'Italia. Ecco tutte le regioni e zone interessate dall'allarme maltempo.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta meteo gialla per piogge il 15 aprile 2025

Dopo giornate di sole e bel tempo, complice il rinforzo dell'alta pressione, il maltempo torna protagonista in Italia per il passaggio di una serie di perturbazioni. La Settimana Santa di Pasqua 2025 si delinea all'insegna di un clima instabile e variabile con un calo delle temperature nelle regioni del Centro-Nord. Per la giornata di martedì 15 aprile 2025 scatta l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali in diverse regioni dello stivale.

Ecco nel dettaglio tutte le regioni e zone coinvolte nello stato di allerta meteo gialla per rischio piogge:

Abruzzo : Bacino Alto del Sangro;

: Bacino Alto del Sangro; Campania : Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;

: Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Molise : Alto Volturno - Medio Sangro;

: Alto Volturno - Medio Sangro; Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Meteo, allerta gialla per criticità il 15 aprile 2025 in Italia: ecco dove

Non solo, sempre martedì 15 aprile 2025, scatta anche l'allerta meteo gialla per rischio idraulico diramata dalla Protezione Civile in ben 5 regioni. Ecco le zone e regioni interessate:

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese;

: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese; Friuli Venezia Giulia : Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia;

: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia; Marche ;

; Toscana : Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Serchio-Lucca, Fiora e Albegna-Costa e Giglio;

: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Serchio-Lucca, Fiora e Albegna-Costa e Giglio; Umbria: Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Alto Tevere.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idraulico emesso per la giornata di martedì 15 aprile 2025 in: