Meteo, allerta gialla il 14 dicembre 2024 in Italia. Ecco le zone e regioni a rischio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di sabato 14 dicembre 2024, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla in Italia. Ecco tutte le regioni e le zone interessate dai possibili rischi per il maltempo.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge e temporali

La perturbazione n.4 di dicembre è arrivata in Italia con una nuova ondata di maltempo destinata a perdurare per tutto il fine settimana. Il maltempo torna così protagonista in buona parte del Paese con il Dipartimento della Protezione Civile che ha emesso per la giornata di sabato 14 dicembre 2024 uno stato di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali. Ecco le zone coinvolte dall'allerta meteo:

Basilicata ;

; Calabria : Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale;

: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale; Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Allerta meteo per rischio idrogeologico il 14 dicembre in Italia: ecco dove

La Protezione Civile ha comunicato per sabato 14 dicembre 2024 anche uno stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico in diverse regioni d'Italia. Ricordiamo che il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua della la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane.

Ecco nel dettaglio tutte le zone e regioni dove scatta l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico: