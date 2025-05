Maltempo a Roma, violento temporale nella notte: le previsioni per i prossimi giorni

Un violento nubifragio si è abbattuto sulla Capitale intorno alle 3 di notte. Lampi, uno dietro l'altro, tuoni e soprattutto tanta acqua hanno creato non pochi problemi su tutto il territorio cittadino. Un'ondata di maltempo annunciata già ieri dalla Protezione Civile che aveva evidenziato un'allerta di colore giallo per temporali nella regione Lazio. Ma come evolverà il meteo nei prossimi giorni?

Nubifragio a Roma, pioggia fortissima e lampi nella notte sulla Capitale

Intorno alle 3, un forte temporale si è abbattuto nella notte a Roma portando piogge intense e forti raffiche di vento. I fenomeni più intensi hanno riguardato il litorale tra Ostia e Anzio, la zona di Ladispoli, gran parte del Viterbese e numerosi comuni della provincia, tra cui Colleferro, Palestrina, Zagarolo e Valmontone. La paura per la popolazione è stata tanta.

Sono saltato dal letto", "è l'Apocalisse che paura", "Si è scatenato l'inferno, che paura", hanno scritto diversi utenti sui social. Fortunatamente non si è registrato alcun danno significativo. A causa degli allagamenti provocati dal nubifragio, si segnalano rallentamenti della linea ferroviaria nei pressi di Ciampino.

La scorsa notte a Roma è piovuto e si sono sentiti dei tuoni fortissimi che ricordavano molto il rumore di una bomba quando esplode. Poco prima dell'alluvione in Spagna si sentirono tuoni molto simili, ma stavolta qualcuno in vista del conclave ci vede pure un segno dall'alto e… pic.twitter.com/9PX92JxwJG — @CesareSacchetti (@CesareSacchetti) May 5, 2025

Meteo Roma, quando migliora il tempo?

Anche nella giornata di oggi, martedì 6 maggio, la situazione meteo prevede il rischio di piogge e temporali fino al primo pomeriggio. Questa mattina, dopo il forte acquazzone della notte, il cielo appare plumbeo e non si notano schiarite. La temperatura massima si aggira tra i 21 e i 24 gradi mentre si registra una minima di 18 gradi.

La situazione meteo è però destinata a migliorare già nella giornata di domani, mercoledì 7 maggio: il tempo è previsto più stabile con cielo parzialmente nuvoloso e temperature comprese tra i 12 e i 20 gradi. Ma attenzione, perché da domenica 11 maggio l'instabilità atmosferica tornerà a condizionare l'area del Centro Italia almeno fino a metà della prossima settimana.

Dopo il caldo del 1° maggio, bisognerà attendere ancora molto per tornare a godersi delle giornate quasi estive. Infatti i principali modelli meteorologici prevedono piogge frequenti in maggio, con particolare concentrazione nelle ore pomeridiane. Le cause di questo cambiamento sono da ricercare nella formazione di una circolazione ciclonica sul Mediterraneo e nella presenza dell' alta pressione dalle Azzorre verso il Mare di Norvegia e poi fino al Mare di Barents e alla Russia settentrionale.