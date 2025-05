Maltempo Veneto, 15 persone salvate nelle auto per innalzamento del livello d’acqua

Attimi di grande paura in Veneto dove, a causa del forte maltempo delle ultime ore, tantissimi automobilisti sono rimasti intrappolati nelle automobili. Momenti di terrore per chi si è ritrovato improvvisamente bloccato nella propria auto impossibilitato ad uscire per via di allagamenti e dell'innalzamento del livello dell'acqua. Provvidenziali gli interventi dei Vigili del Fuoco che hanno salvato 15 persone.

Maltempo Veneto, piogge torrenziali mettono a rischio diversi automobilisti

Il passaggio delle prime perturbazioni di maggio 2025 si sta facendo sentire anche in Veneto, visto che la regione è stata colpita da fenomeni temporaleschi intensi che hanno causato criticità e disagi. In diverse zone della regione, infatti, è stata diramata l'allerta meteo per il rischio di piogge e criticità, che hanno causato non pochi disagi alla circolazione e messo a rischio la vita di diversi cittadini. In particolare sono 15 le persone messe in salvo dall'intervento dei Vigili del Fuoco dopo che, per l'innalzamento del livello dell'acqua per via delle piogge torrenziali, si sono ritrovati intrappolati nelle proprie automobili.

Una serie di salvataggi che hanno permesso ai Vigili del Fuoco di mettere in salvo diverse vite umane dopo che il mancato deflusso delle acque nei fossati ha reso improvvisamente le strade di diversi comuni del Veneto come dei torrenti sorprendendo così diversi automobilisti. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con tempestività liberando una ventina di persone rimaste bloccate nelle proprie vetture mettendoli in sicurezza cercando di gestire gli allagamenti più critici.

Allerta meteo in Veneto: le zone a rischio maltempo

Buona parte della regione Veneto deve fare i conti con una violenta ondata di maltempo che ha spinto il Dipartimento della Protezione Civile a diramare un bollettino di allerta meteo per rischio piogge, ma anche rischio idraulico e idrogeologico. Ecco tutte le zone a rischio: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Tra le zone maggiormente colpite ci sono: San Giorgio delle Pertiche dove si è registrato un violento nubifragio, ma anche il comune di Campodarsego dove le piogge intense hanno causato gravi disagi alla viabilità e messo a dura prova il sistema di drenaggio. Le autorità locali invitano alla massima prudenza evitando spostamenti se non necessari.