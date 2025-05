Meteo, piogge e temporali anche nei prossimi giorni: la tendenza da giovedì 8

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che anche la seconda parte della settimana sarà segnata da tempo instabile, con temperature in generale nella media o in qualche caso anche lievemente al di sotto. Ombrelli a portata di mano, quindi: piogge e temporali coinvolgeranno buona parte delle nostre regioni.

La tendenza meteo da giovedì 8 maggio

Giovedì il tempo sarà ancora molto variabile e instabile, seppur con fenomeni meno diffusi. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali saranno probabili al Nord-Est e tra Toscana ed estremo levante ligure; nel pomeriggio anche su Alpi e Prealpi, pianure adiacenti, Emilia Romagna, Umbria e Marche. Qualche locale episodio di instabilità anche nel resto dell’Appennino, nelle zone interne della Puglia e in quelle della Sicilia. Schiarite a tratti anche ampie saranno possibili in Sardegna, in Calabria, Lazio e Campania. Temperature massime in lieve rialzo al Nord-Ovest e in Sardegna, in calo sul medio Adriatico e al Sud. I venti saranno per lo più deboli, con rinforzi di Libeccio nel Mar ligure e possibili raffiche nelle zone colpite dai temporali.

Venerdì l’instabilità continuerà a insistere sulle regioni settentrionali con rovesci e temporali a carattere isolato, più probabili nel pomeriggio - ma possibili già a inizio giornata al Nord-Ovest. Si profila una pausa dalle precipitazioni per le regioni centrali, mentre una perturbazione in risalita dal Nord Africa raggiungerà il Sud e la Sicilia portando un sensibile peggioramento con piogge e rovesci diffusi, e coinvolgendo marginalmente anche la Sardegna.

L’evoluzione meteo per il fine settimana al momento è piuttosto incerta, ma lo scenario che attualmente si profila come più probabile mostra una persistenza di condizioni instabili, sabato, al Nord e nelle zone interne del Centro. Per conferme e maggiori dettagli sarà necessario seguire i prossimi aggiornamenti.