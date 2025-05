Meteo, una settimana all’insegna del maltempo in Italia con piogge e temporali: le previsioni

Prosegue l'ondata di maltempo in Italia con fenomeni temporaleschi intensi e insistenti in diverse regioni. L'attenzione è ai massimi livelli considerando anche i bollettini di allerta meteo diramati dalla Protezione Civile. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Maltempo in Italia: piogge e temporali da Nord a Sud

La prima ondata di calore dell'estate 2025 in concomitanza con il ponte del 1 maggio 2025 è un lontano ricordo, visto che l'Italia è ripiombata nel maltempo con un clima instabile e sensibilmente più fresco. Piogge e temporali hanno preso il sopravvento nelle regioni del Centro-Nord con fenomenti intensi e persistenti che, in alcune regioni, hanno fatto scattare anche l'allerta meteo. Il passaggio delle prime perturbazioni di maggio ha fatto sentire i suoi effetti lungo tutto lo stivale con un tempo variabile caratterizzato da rovesci e temporali anche violenti che hanno colpito principalmente le regioni del Nord Italia.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 6 maggio 2025: nuvole con il rischio di piogge e temporali nelle regioni del Nord, schiarite al Sud. Non si esclude la neve sulle Alpi oltre i 1800-2000 metri. In calo le temperature nelle regioni del Centro-Nord, mentre al Sud i valori sfiorano anche i 25°.

Nella giornata di mercoledì 7 maggio 2025 ancora nuvole al Sud e Isole con il rischio di temporali in Campania e nelle regioni del Centro-Nord dove non si escludono fenomeni anche intensi con il rischio di nuove allerte meteo. Nevicate intorno ai 1800-2000 metri lungo l’arco alpino. In calo le temperature da Nord a Sud.

La tendenza meteo in Italia in vista del weekend del 10-11 maggio

Che tempo farà in vista del fine settimana? La tendenza meteo per il secondo weekend di maggio delinea un clima ancora variabile e instabile con fenomeni temporaleschi diffusi da Nord a Sud. Nella prima parte di giovedì 8 maggio 2025 si delineano rovesci e temporali nelle zone di Nord-Est, ma anche in Toscana ed estremo levante ligure, mentre nel pomeriggio il maltempo raggiungerà le Alpi e Prealpi, Emilia Romagna, Umbria e Marche.

Non si esclude qualche episodio di instabilità anche nel resto dell’Appennino, nelle zone interne della Puglia e in quelle della Sicilia. Schiarite, invece, in Sardegna, Calabria, Lazio e Campania. In lieve aumento le temperature nei valori massimi nelle zone di Nord-Ovest, Sardegna e regioni del Sud, in lieve rialzo al Nord-Ovest, in calo sul medio Adriatico e al Sud.

Venerdì 9 maggio 2025 ancora clima instabile con il rischio di rovesci e temporali a carattere isolato nelle zone di Nord-Ovest, mentre una nuova perturbazione in risalita dal Nord Africa è diretta verso il Sud e la Sicilia. Si delinea un peggioramento del clima con piogge e temporali al Sud, Isole comprese.

L'evoluzione meteo in vista del weekend è ancora incerta, ma lo scenario attuale si profila con un clima instabile, in particolare al Nord e zone interne del Centro. Come sempre per conferme e maggiori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.