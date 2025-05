Meteo, domani tempo ancora instabile: ecco dove arrivano piogge e temporali

Con l’inizio della settimana ha preso il via una fase di tempo molto instabile, accompagnato da un clima più fresco inizialmente sulle regioni centro-settentrionali, ma con tendenza a un graduale coinvolgimento anche di quelle meridionali. In particolare al Nord e parte del Centro, il tracollo termico rispetto agli ultimi giorni della scorsa settimana supera anche i 10 gradi. L’arrivo della perturbazione numero 2 di maggio ha coinciso con la scomparsa dell’alta pressione dal Mediterraneo centro-occidentale dove ora domina una circolazione di bassa pressione. In effetti, fino almeno a metà mese è molto probabile che le strutture anticicloniche preferiscano stabilirsi alle alte latitudini, fra l’Atlantico nord-orientale e l’Europa settentrionale lasciando esposti i Paesi meridionali, compresa l’Italia, alle condizioni di instabilità e al transito di impulsi perturbati.

Mercoledì la perturbazione interesserà ancora il Centro-Nord con numerose piogge e temporali. Giovedì il sistema nuvoloso si allontanerà lasciando alle spalle ancora dell’instabilità al Nord e parte del Centro. Venerdì, oltre alle condizioni di tempo instabile sulla parte centro-settentrionale del Paese, si aggiungerà una veloce perturbazione che dovrebbe transitare sulle regioni meridionali. I dati attuali lasciano intravedere una situazione un po’ più tranquilla nel fine settimana, con gli episodi di instabilità confinati per lo più nelle aree montuose.

Le previsioni meteo per mercoledì 7 maggio

Cielo parzialmente nuvoloso al Sud e sulle Isole, con isolate piogge possibili in Campania. Nuvole più compatte e tempo molto instabile al Centro-Nord, con ancora piogge e temporali sparsi, inizialmente a nord del Po, in Liguria e regioni centrali tirreniche, ma tendenti a divenire più diffusi nelle ore centrali del giorno. Alla sera precipitazioni in parziale attenuazione al Centro e al Nord-Ovest. Non si escludono fenomeni localmente intensi. Quota neve intorno ai 1800-2000 metri lungo l’arco alpino.

Temperature massime stazionarie o in lieve calo; possibili ancora punte massime di 25-27 gradi all’estremo Sud e in Sicilia. Ancora un po’ ventilato sui mari di ponente.

Le previsioni meteo per giovedì 8 maggio

Al mattino ampie schiarite su medio-basso Adriatico e Sardegna; nuvoloso altrove, con piogge o rovesci al Nord-Est, alta Lombardia, Toscana e Sicilia. Nel pomeriggio piogge e temporali su Alpi, Lombardia, Piemonte, alta Toscana, Marche e Appennino centro-settentrionale; quota neve intorno ai 2000 metri sulle Alpi. Maggiori schiarite su medio Tirreno, Sud e Isole. Alla sera fenomeni in intensificazione fra Piemonte e Lombardia. Temperature massime in leggero rialzo al Nord e in Sardegna, in lieve calo al Centro-Sud, ancora elevate in Sicilia. Venti deboli, con locali rinforzi su Ligure, Tirreno e basso Adriatico.