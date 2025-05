Meteo: allerta gialla il 13 maggio 2025 in Italia, ecco dove

Dopo 24h di tregua dall'allerta meteo, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato una nuovo bollettino di allerta gialla per martedì 13 maggio 2025 in Italia. Piogge e temporali in buona parte del Paese con criticità diffuse in diverse regioni.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge il 13 maggio 2025

La Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, martedì 13 maggio 2025, un nuovo stato di allerta meteo gialla per maltempo e criticità in Italia. Il passaggio della perturbazione nelle prossime ore è destinato a farsi sentire lungo tutto lo stivale con piogge e temporali, anche intensi, tali da far scattare l'allarme maltempo. Ecco nel dettaglio tutte le regioni e zone coinvolte nello stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro;

: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro; Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese;

: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese; Marche ;

; Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea.

Allerta meteo gialla per rischio idrogeologico il 13 maggio 2025 in Italia

Non solo, sempre per martedì 13 maggio 2025 è stata comunicata dalla Protezione Civile un'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che si riferisce al pericolo che un territorio subisce a causa di fenomeni naturali legati all'acqua, come frane, alluvioni, erosioni costiere e valanghe. Questo rischio è determinato dalla combinazione di fattori geologici, geomorfologici, ambientali, meteorologici e climatici, che possono rendere instabili i pendii e le aree costiere. Ecco le regioni e zone a rischio: