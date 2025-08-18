FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Maltempo in Italia: trombe d’aria, fulmini, nubifragi e grandine ...

Maltempo in Italia: trombe d’aria, fulmini, nubifragi e grandine da nord a sud, i danni

Una forte ondata di maltempo ha colpito nelle ultime ore l'Italia con disagi e fenomeni temporaleschi intensi da Nord a Sud.
Clima18 Agosto 2025 - ore 11:27 - Redatto da Meteo.it
Clima18 Agosto 2025 - ore 11:27 - Redatto da Meteo.it
Foto di repertorio

L'indebolimento dell'anticiclone nord-africano ha lasciato spazio in diverse regioni d'Italia all'arrivo di una forte ondata di maltempo. Piogge e temporali lungo tutto lo stivale hanno fatto registrare danni e disagi in diverse regioni dove è scattata anche l'allerta meteo gialla per criticità. La situazione.

Piogge e temporali in Puglia e Basilicata: scatta l'allerta meteo

Maltempo e temporali da Nord a Sud in Italia. Dopo settimane segnate dal caldo africano e dall'afa nelle ultime ore diverse regioni hanno dovuto fare i conti con una improvvisa ondata di maltempo. Forti temporali hanno smorzato il grande caldo di agosto con fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da creare disagi e danni in alcune regioni. Tra queste c'è anche la Puglia dove nelle ultime ore si è registrata una tromba d'aria tra Mottola e Castellaneta, nel Tarantino. Il fenomeno comunemente conosciuto anche con il nome di tornado è stato ben visibile nella zona e avvistato da tantissimi cittadini che hanno postato foto e video sui social.

Non solo, in tutta la zona del Tarantino in Puglia si sono registrate anche piogge e grandinate accompagnate da fortissime raffiche di vento che hanno sorpresa i tantissimi bagnanti e turisti arrivati per trascorrere la settimana di Ferragosto. Un'ondata di maltempo che era stata pre-annunciata dalla Protezione Civile che aveva diramato un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e criticità.

Maltempo in Sicilia: una tromba d'aria a Modica

Anche la Sicilia nelle ultime ore ha dovuto fare i conti con una forte ondata di maltempo che ha colpito la zona del Ragusano, ma anche le Eolie. Proprio a Modica, comune italiano del libero consorzio comunale di Ragusa conosciuta per la sua cioccolata, è stata colpita da una tromba d'aria che ha spaventato residenti e turisti. Il fenomeno meteorologico è stato del tutto improvviso anticipato da fortissime raffiche di vento e pioggia. La tromba d'aria ha attraversato diverse zone della cittadina lasciando dietro di se detriti e causando non pochi danni e disagi. Tra questi si segnala la caduta di un albero su un serbatoio di Gpl.

Tanta paura tra i residenti e cittadini colti di sorpresa; molti di loro hanno abbandonato le strade cercando riparo nelle case o nelle attività commerciali. Fortunatamente non si registrano feriti anche se sul posto è stato necessario l'intervento della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. Il maltempo ha interessato non solo la zona di Modica, visto che a Marzamemi un fulmine ha colpito un uomo.

Maltempo e temporali in Friuli: disagi per una tromba d'aria in provincia di Udine

Il maltempo delle ultime ore non ha interessato solo il Sud Italia, ma anche il Nord dove si sono registrati temporali e violente grandinate. In Friuli Venezia Giulia, per la precisione nel comune di Pozzuolo del Friuli (Udine), si è abbattuta una tromba d'aria che ha colpito una zona dove erano in corso i preparativi per una sagra locale.

Il tornado è stato accompagnato da fortissime raffiche di vento che hanno sradicato una cassa e alcuni chioschi installati per l'evento culinario. La Pro Loco ha comunicato che diversi stand sono stati rovinati, ma subito dopo il passaggio della tromba d'aria i volontari sono prontamente intervenuti per mettere in sicurezza l'intera area. Intanto per le prossime ore la Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge nelle zone di Udine, Sauris e altri comuni.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, l’estate è finita? In arrivo temporali e brusco calo delle temperature in Italia
    Clima18 Agosto 2025

    Meteo, l’estate è finita? In arrivo temporali e brusco calo delle temperature in Italia

    Attesi per i prossimi giorni temporali e un brusco calo delle temperature: l'estate è davvero finita? Le ultime tendenze meteo.
  • Allerta meteo gialla il 18 agosto 2025 in Italia per rischio maltempo: ecco dove
    Clima17 Agosto 2025

    Allerta meteo gialla il 18 agosto 2025 in Italia per rischio maltempo: ecco dove

    Inizio di settimana all'insegna dell'allerta meteo gialla per rischio piogge e criticità in Italia: ecco le regioni e zone a rischio.
  • Meteo, piogge e criticità in Italia: scatta l'allerta gialla il 17 agosto 2025. Ecco dove
    Clima16 Agosto 2025

    Meteo, piogge e criticità in Italia: scatta l'allerta gialla il 17 agosto 2025. Ecco dove

    Nuovo stato di allerta meteo gialla in Italia per domenica 17 agosto 2025. Tutte le regioni e zone a rischio per la Protezione Civile.
  • Meteo, le previsioni del weekend tra caldo e temporali: le previsioni
    Clima16 Agosto 2025

    Meteo, le previsioni del weekend tra caldo e temporali: le previsioni

    Il caldo record lascia spazio a correnti più fresche: in arrivo temporali e calo delle temperature sull’Italia.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, temporali e calo termico in arrivo: la tendenza
Tendenza18 Agosto 2025
Meteo, temporali e calo termico in arrivo: la tendenza
La perturbazione in arrivo il 20 agosto avrà ancora degli effetti nei giorni successivi con un calo delle temperature. La tendenza meteo
Meteo, 20 agosto con fronte instabile: rischio di forti temporali
Tendenza17 Agosto 2025
Meteo, 20 agosto con fronte instabile: rischio di forti temporali
Rischio di forti temporali con grandine e colpi di vento al Nord e in forma più localizzata su parte del Centro. Temporaneo rialzo termico al Sud, stop al caldo al Nord. La tendenza meteo
Meteo, in settimana calo termico e nuova perturbazione: la tendenza
Tendenza16 Agosto 2025
Meteo, in settimana calo termico e nuova perturbazione: la tendenza
Mercoledì 20 agosto nuova perturbazione e calo termico al Centro-nord e caldi venti meridionali in rinforzo al Sud. La tendenza meteo per la prossima settimana
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 18 Agosto ore 11:58

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154