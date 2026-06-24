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Meteo, allerta caldo anomalo in Italia per il 25 giugno 2026: 17 città da bollino rosso. La lista completa

Il Ministero della Salute ha diramato un bollettino di allerta meteo caldo per il 25 giugno 2026. Scatta il livello massimo con bollino rosso.
Clima24 Giugno 2026 - ore 18:33 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima24 Giugno 2026 - ore 18:33 - Redatto da Redazione Meteo.it

Caldo africano e afa in Italia anche nella giornata di domani, giovedì 25 giugno 2026. Il Ministero della Salute ha emesso un bollettino di allerta meteo per ondate di calore il 25 giugno 2026 in Italia. 17 le città da bollino rosso, 1 da bollino arancione e 9 da bollino giallo.

Caldo record il 25 giugno 2026 in Italia: bollino rosso da Milano a Torino

Scatta il livello massimo di allerta meteo per il caldo il 25 giugno 2026 in Italia. L'anticiclone nord-africano non molla la presa sul nostro Paese alle prese con temperature anomale e valori da record considerando che siamo solo al mese di giugno. Il clima si fa sempre più afoso e caldo con le temperature destinate a salire nelle prossime ore sfiorando, da Nord a Sud, quasi i 40°C.

In questo contesto climatico, il Ministero della Salute ha comunicato lo stato di allerta meteo per ondate di calore di livello massimo in Italia. Il livello di allerta meteo caldo di livello massimo corrisponde al bollino rosso con cui il Ministero della Salute segnala condizioni climatiche di emergenza con possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Scopriamo la lista delle 17 città italiane da bollino rosso il giorno 25 giugno 2026:

  • Ancona
  • Bari
  • Bologna
  • Bolzano
  • Brescia
  • Firenze
  • Frosinone
  • Latina
  • Milano
  • Perugia
  • Pescara
  • Rieti
  • Roma
  • Torino
  • Venezia
  • Verona
  • Viterbo

Meteo, caldo africano in Italia: dove scatta il bollino arancione il 24 giugno 2026

Il Ministero della Salute ha emesso per la giornata di domani, giovedì 25 giugno 2026 anche un livello di allerta di colore arancione per rischio ondate di calore in Italia.

Il livello intermedio di allerta meteo per ondate di calore, contrassegnato dal bollino arancione, segnala la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. Il 25 giugno 2026 lo stato di allerta meteo caldo di livello 2 scatta solo in una città:

  • Genova.

Meteo, caldo anomalo il 26 giugno 2026: le città da bollino giallo

L'allerta meteo per ondate di calore è stata emessa dal Ministero della Salute anche in altre città d'Italia contrassegnate dal bollino giallo che indica il livello più basso di rischio. La presenza del bollino giallo indica il presentarsi di condizioni climatiche che potrebbero in seguito scatenare una ondata di calore. 

A seguire la lista delle città contrassegnate dal bollino giallo il 25 giugno 2026 in Italia:

  • Cagliari
  • Campobasso
  • Catania
  • Civitavecchia
  • Messina
  • Napoli
  • Palermo
  • Reggio Calabria
  • Trieste
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