Meteo, allerta caldo il 26 giugno 2026: 18 città da bollino rosso in Italia. Il bollettino sulle ondate di calore

Nuovo record di caldo in Italia. L'anticiclone nordafricano non molla la presa, anzi il Ministero della Salute ha emesso un nuovo bollettino sulle ondate di calore anche per la giornata di domani, venerdì 26 giugno 2026.



Ben 18 sono le città italiane contrassegnate dal bollino rosso che segnala il livello più critico di allerta meteo caldo, mentre 9 città sono da bollino giallo. Scopriamo insieme la lista completa.

Meteo, caldo anomalo da Milano a Torino: 18 città da bollino rosso il 26 giugno 2026

Prosegue senza tregua la seconda intensa ondata di calore della stagione 2026 con nuovi record di temperature. Nelle prossime ore, infatti, cresce ancora il numero di città italiane contrassegnate dal bollino rosso che indica il livello massimo di allerta meteo per il caldo.

Il Ministero della Salute ha comunicato la lista di tutte le città da bollino rosso che viene utilizzato per segnalare la presenza di condizioni climatiche di emergenza con possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Nella giornata di venerdì 26 giugno 2026 il caldo anomalo è destinato ad aumentare con le temperature in crescita: valori anomali da Nord a Sud con picchi fino ai 38-40°C e un clima sempre più afoso ed asfissiante. In 18 città d'Italia scatta il bollino rosso corrispondente al livello massimo di allerta meteo. Ecco la lista delle 18 città italiane con bollino rosso per allerta caldo il 26 giugno 2026 in Italia:

Ancona

Bari

Bologna

Bolzano

Brescia

Firenze

Frosinone

Genova

Latina

Milano

Perugia

Pescara

Rieti

Roma

Torino

Venezia

Verona

Viterbo

Il Ministero della Salute ha comunicato un nuovo bollettino sulle ondate di calore anche nella giornata di venerdì 26 giugno 2026. Il caldo africano continua a farsi sentire senza tregua da Nord a Sud con temperature anomale e di gran lunga elevate per il periodo. Nove le città da bollino giallo con cui viene segnalato il presentarsi di condizioni climatiche che potrebbero in seguito scatenare una ondata di calore.

Ecco le 9 città italiane contrassegnate dal bollino giallo di allerta meteo caldo che, ricordiamo, corrisponde al livello 1 di allerta, per il 26 giugno 2026 in Italia:

Cagliari

Campobasso

Catania

Civitavecchia

Messina

Napoli

Palermo

Reggio Calabria

Trieste

L'estate 2026 è iniziata solo da pochi giorni, ma il clima si è fatto già rovente. Complice la presenza incontrastata dell'Anticiclone nord-Africano lungo tutto il Mediterraneo, l'Italia sta vivendo da giorni condizioni climatiche estreme con temperature massime intorno ai 37-38° e minime che durante la notte non scendono mai al di sotto dei 20°C.

Da segnalare anche il fenomeno delle notti tropicali con diverse città dove la colonnina di mercurio può non scendere al di sotto dei 26°, a conferma che stiamo vivendo una delle ondate di calore più intense e persistenti degli ultimi anni.

In questo scenario climatico proseguono le allerte meteo diramate dal Ministero della Salute per il rischio di ondate di calore. Durante un ondata di calore il consiglio ai soggetti fragili (e non solo) è quello di evitare tassativamente di uscire nelle più calde del giorno, evitare l'esposizione diretta alla luce del sole.

Non solo, è espressamente consigliato anche di evitare attività all'esterno. Tra le categorie maggiormente a rischio durante le ondate di calore ci sono: cardiopatici, anziani, bambini e tutti i soggetti a rischio.