Meteo, allerta caldo africano il 20 giugno 2026 in Italia: 5 città da bollino rosso. La lista completa del Ministero della Salute
L'Italia è nella morsa del caldo africano: temperature da record e nuovo stato di allerta meteo per ondate di calore diramato in 24 città italiane. Scopriamo il bollettino comunicato dal Ministero della Salute con la lista completa delle città a rischio il 20 giugno 2026 suddivise per bollino.
Allerta caldo torrido il 20 giugno 2026 in Italia: dove scatta il bollino rosso
La seconda ondata di calore del 2026 entra nel vivo in Italia. Nelle prossime ore temperature roventi e bollenti da Nord a Sud con diverse città interessate dal livello massimo di allerta meteo caldo. Sono ben 5, infatti, le città italiane contrassegnate dal bollino rosso del Ministero della Salute il 20 giugno 2026 in Italia. Ricordiamo che il bollino rosso corrisponde al livello più critico di allerta.
In caso di bollino rosso di allerta meteo caldo si indicano condizioni climatiche di emergenza con possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche. Ecco le 5 città interessate dal bollino rosso di allerta meteo per ondate di calore nella giornata di sabato 20 giugno 2027:
- Bologna
- Brescia
- Firenze
- Perugia
- Torino
Caldo anomalo in Italia il 20 giugno 2026: le città da bollino arancione
Attenzione: sempre per sabato 20 giugno 2026 il Ministero della Salute ha comunicato un bollettino di allerta meteo per ondate di calore di bollino arancione in diverse città. Il livello 2 di allerta caldo, contrassegnato dal bollino arancione, indica la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.
Il bollino arancione il 20 giugno 2026 è stato diramato in 7 città italiane:
- Bolzano
- Frosinone
- Latina
- Milano
- Rieti
- Roma
- Verona
Bollino giallo di allerta meteo caldo in 12 città il 20 giugno 2026 in Italia
Infine da non sottovalutare c'è anche lo stato di allerta meteo caldo di livello 1 comunicata dal Ministero della Salute per la giornata di sabato 20 giugno 2026. Il livello 1 di allerta meteo per ondata di calore è contrassegnato dal bollino giallo che segnala la presenza di condizioni climatiche che potrebbero poi scatenare una ondata di calore.
A seguire la lista delle 12 città contrassegnate dal bollino giallo di allerta meteo caldo per il 20 giugno 2026 in Italia:
- Ancona
- Bari
- Catania
- Civitavecchia
- Messina
- Napoli
- Palermo
- Pescara
- Reggio Calabria
- Trieste
- Venezia
- Viterbo