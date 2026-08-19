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Meteo, avviso di allerta caldo il 20 agosto 2026 in Italia: le città a rischio

Caldo in intensificazione nella giornata del 20 agosto 2026 in Italia: scopriamo la lista della città da bollino arancione e giallo.
Clima19 Agosto 2026 - ore 18:55 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima19 Agosto 2026 - ore 18:55 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Il Ministero della Salute ha emesso per la giornata di domani, giovedì 20 agosto 2026, un nuovo bollettino sulle ondate di calore in Italia. Scopriamo le città da bollino arancione e giallo di allerta meteo caldo.

Caldo record in Italia: le città da bollino arancione il 20 agosto 2026

Salgono a 6 le città italiane contrassegnate dal bollino arancione in Italia nella giornata di giovedì 20 agosto 2026. La fine della quarta ondata di calore della stagione ha lasciato spazio ad un clima instabile e variabile, ma l'estate non è ancora finita e la conferma arriva con una nuova fiammata. Nella giornata di giovedì 20 agosto 2026 caldo ed afa in intensificazione con il ritorno di diverse città in bollino arancione.

Attenzione: il bollino arancione indica la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. Ecco la lista delle città da bollino arancione il 20 agosto 2026 in Italia:

  • Ancona
  • Bari
  • Bologna
  • Campobasso
  • Palermo
  • Roma

Caldo in Italia, allerta meteo il 20 agosto 2026: le città da bollino giallo

Dopo alcune giornate segnate dal maltempo e dalle piogge, il caldo torna ad intensificarsi in gran parte d'Italia con una nuova allerta meteo caldo diramata dal Ministero della Salute. Nella giornata di giovedì 20 agosto 2026 scatta il bollino giallo in 13 città italiane che indica una condizione climatica di pre-allerta. Con il bollino giallo si parla di condizioni meteorologiche che possono precedere un aumento del rischio per la salute, in particolare per i soggetti fragili, nelle 24-48 ore successive.

Ecco la lista delle 13 città italiane contrassegnate dal bollino giallo di allerta meteo caldo il 20 agosto 2026 in Italia:

  • Brescia
  • Catania
  • Civitavecchia
  • Firenze
  • Frosinone
  • Latina
  • Messina
  • Perugia
  • Pescara
  • Reggio Calabria
  • Rieti
  • Venezia
  • Viterbo
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Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 19 Agosto ore 20:35

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