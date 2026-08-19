Meteo, allerta arancione in Lombardia e gialla nel resto d'Italia il 20 agosto 2026: ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, giovedì 20 agosto 2026, un duplice bollettino di allerta meteo arancione e gialla in Italia. Scopriamo tutte le regioni e zone interessate.

Allerta meteo arancione il 20 agosto 2026 in Italia: le regioni a rischio

L'Italia torna nella morsa del maltempo per il transito di una serie di perturbazioni che, dopo la quarta prolungata ed intensa ondata di calore, hanno segnato il ripristino di condizioni climatiche instabili e variabili. Nel dettaglio nella giornata di domani, giovedì 20 agosto 2026, la Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo arancione che indica la previsione di fenomeni meteorologici molto intensi e pericolosi per l'incolumità delle persone, con danni diffusi a edifici, infrastrutture, attività produttive e interruzioni della circolazione. Si tratta del secondo livello di gravità prima dell'allerta rossa che, il 20 agosto 2026, scatta per il rischio di temporali intensi e diffusi in Lombardia nelle seguenti zone:

Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale.

Non solo, sempre in Lombardia per il 20 agosto 2026 scatta anche l'allerta arancione di moderata criticità per rischio idrogeologico nelle zone:

Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche.

Maltempo in Italia: le regioni a rischio allerta meteo gialla il 20 agosto 2026

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso anche un bollettino di allerta meteo gialla per il rischio di piogge e temporali il 20 agosto 2026 in Italia. Nelle prossime ore sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da richiedere lo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali nelle seguenti regioni e zone:

Emilia Romagna : Montagna piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense;

: Montagna piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense; Friuli Venezia Giulia : Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino montano del Tagliamento e del Torre;

: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino montano del Tagliamento e del Torre; Liguria : Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Levante;

: Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Levante; Lombardia : Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Valcamonica, Appennino pavese;

: Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Valcamonica, Appennino pavese; Piemonte : Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Pianura settentrionale;

: Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Pianura settentrionale; Toscana : Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia;

: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia; Trentino Alto Adige : Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento;

: Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento; Veneto: Dolomiti Occidentali: Agordino, Zoldano, alta Val Boite, Dolomiti orientali: Cadore, Comelico, Pianura centro meridionale e Bassa padovana - Bacini Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Colli Euganei e Colli Berici - Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Costa centro meridionale - Bacini Brenta Bacchiglione, Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Costa meridionale e Delta Po - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Alta pianura trevigiana occidentale - Bacini Piave, Sile, Scolante in Laguna, Prealpi trevigiane - Bacino Livenza, Pianura centro meridionale - Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Fissero Tartaro Canalbianco, Prealpi bellunesi Valbelluna/Feltrino - Bacino Piave, Alta pianura trevigiana orientale - Bacino Livenza, Feltrino - Bacino Cismon, Pianura centro-orientale - Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura polesana centrale - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco,Po, Adige, Prealpi trevigiane - Bacino Piave, Lessinia meridionale e alta pianura veronese - Bacino Adige, Costa centro-orientale - Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Costa orientale Bacini Livenza, Lemene, Tagliamento, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura orientale - Bacini Livenza, Lemene, Pianura tra Livenza e Piave, Alpago Cansiglio - Bacino Piave, Prealpi orientali, Baldo e Lessinia settentrionale - Bacino Adige, Pianura centrale - Bacini Brenta Bacchiglione, Muson, Scolante in Laguna, Polesine occidentale, Bassa Veronese e Valli Grandi Veronesi - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Pedemontana e alta pianura centrale - Bacini Brenta Bacchiglione Agno-Guà Alpone, Prealpi vicentine Altopiano dei Sette Comuni - Bacini Brenta Bacchiglione Agno.

Infine da non sottovalutare è lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico comunicata per il 20 agosto 2026 nelle regioni e zone: