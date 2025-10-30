FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, allerta arancione e gialla il 31 ottobre in Italia: ecco dove

Duplice allerta meteo per il 31 ottobre 2025, giorno di Halloween in Italia. Ecco tutte le regioni e zone a rischio.
Clima30 Ottobre 2025 - ore 19:24 - Redatto da Meteo.it
La Protezione Civile ha diramato per la giornata di Halloween, venerdì 31 ottobre 2025, un bollettino di allerta meteo arancione e gialla in Italia. Scopriamo nel dettaglio tutte le regioni e zone coinvolte nell'allerta.

Allerta arancione in Italia il 31 ottobre 2025 per la tempesta di Halloween

Si preannuncia un Halloween "bagnato" in gran parte d'Italia considerando la duplice allerta meteo emessa dal Dipartimento della Protezione Civile. L'ultima perturbazione del mese di ottobre si farà sentire nella giornata di venerdì 31 ottobre 2025 con fenomeni temporaleschi intensi e violenti da Nord a Sud. Nel dettaglio sono previste piogge e temporali tali da far scattare lo stato di allerta meteo arancione di moderata criticità in Calabria nelle zone:

Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale.

Sempre in Calabria scatta l'allerta meteo arancione per rischio idraulico che corrisponde agli effetti negativi causati dal superamento dei livelli critici nei corsi d'acqua, che possono portare a alluvioni, esondazioni e danni a persone, beni e infrastrutture. A rischio le seguenti zone: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale. Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo arancione per rischio idrogeologico emesso in Calabria nelle zone: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale.

Maltempo in Italia dalla Toscana alla Sicilia: dove scatta l'allerta gialla il 31 ottobre 2025

Piogge e temporali nel giorno di Halloween di venerdì 31 ottobre 2025. La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per piogge e temporali in ben 7 regioni d'Italia. Ecco nel dettaglio dove:

  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale;
  • Campania: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele;
  • Lazio: Bacini Costieri Sud;
  • Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento;
  • Sardegna: Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Campidano, Iglesiente, Logudoro, Bacino del Tirso;
  • Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Sempre il 31 ottobre 2025 scatta lo stato di allerta meteo gialla per rischio idraulico nelle seguenti regioni e zone:

  • Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale;
  • Emilia Romagna: Pianura bolognese;
  • Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico;
  • Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Lucca.

Da non sottovalutare è lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità. L'allerta gialla per rischio idrogeologico è stata emessa dalla Protezione Civile nella giornata di venerdì 31 ottobre 2025 in:

  • Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale;
  • Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento;
  • Sardegna: Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Campidano, Iglesiente, Logudoro, Bacino del Tirso;
  • Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.
