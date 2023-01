Meteo, avviso di allerta arancione e gialla per il 19 gennaio in Italia: tutte le regioni a rischio

Non si placa l'ondata di maltempo in Italia. Anche per la giornata di giovedì 19 gennaio, infatti, il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato un duplice bollettino di allerte meteo arancione e gialla in diverse regioni per rischio pioggia. Ecco tutte le zone interessate.

Allerta arancione in Italia: le zone a rischio il 19 gennaio 2023

L'Italia è nella morsa del freddo e del maltempo. Dopo il crollo di una impalcatura a Napoli e il traghetto in balia delle onde a Livorno, anche nella giornata di domani, giovedì 19 gennaio 2023, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo di colore arancione. Si tratta del secondo livello di allerta che interesserà, nuovamente, la Regione Campania.

Nel dettaglio queste tutte le zone coinvolte nell'allarme meteo arancione: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana. Qui le scuole dovrebbero riaprire regolarmente dopo due giorne di chiusura come si evince dall'ordinanza:

... per la giornata di mercoledì 18 gennaio 2023, su tutto il territorio cittadino, la chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido nonché dei cimiteri cittadini, anche privati, con riapertura dei rispettivi plessi alle ore 10,00 di giovedì 19 gennaio 2023. In riferimento ai cimiteri cittadini è consentito esclusivamente l’accesso all’ipogeo comunale – Cimitero Nuovissimo – delle urne cinerarie e dei feretri nelle more delle relative operazioni di polizia mortuaria, nonché l’accesso delle maestranze della Società Citelum per il ripristino degli impianti elettrici e, infine, delle imprese appaltatrici incaricate della manutenzione delle aree cimiteriali, ove ciò si rendesse necessario".

Meteo, scatta l'allerta gialla in Italia il 19 gennaio: ecco dove

Non solo l'allerta meteo arancione nella giornata di giovedì 19 gennaio, visto che la Protezione Civile ha emesso anche un bollettino di allarme meteo di colore giallo. Diverse le regioni interessate dall'allarme piogge che continuano a creare disagi in varie città. Nello specifico, l'avviso di allerta gialla per rischio temporali riguarda:

Basilicata ;

; Calabria : Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale; Emilia Romagna.

L'allerta meteo gialla per giovedì 19 gennaio è stata diramata anche per il possibile rischio idraulico in:

Basilicata ;

; Campania : Piana Sele e Alto Cilento, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana;

: Piana Sele e Alto Cilento, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro; Sardegna : Logudoro, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Bacino del Tirso;

: Logudoro, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Bacino del Tirso; Umbria: Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Infine da non sottovalutare è anche l'allarme meteo emesso per rischio idrogeologico in: