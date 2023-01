Maltempo in Campania, crolla impalcatura a Napoli per il forte vento

L'ondata di maltempo che ha colpito la Campania negli ultimi giorni ha fatto registrare danni e disagi di vario tipo. Una vera e propria tragedia stava per consumarsi nel quartiere Vomero dove il fortissimo vento di Libeccio ha fatto crollare l'impalcatura di un edificio.

Meteo, il forte vento fa crollare una impalcatura a Napoli: il video

Un forte vento di Libeccio sta soffiando sulla Campania dove, complice anche l'allerta meteo arancione, si sono registrati ingenti danni. In particolare a Napoli è crollala l'impalcatura di un edificio in via Aniello Falcone, quartiere Vomero. Una tragedia sfiorata visto che il fortissimo vento di Libeccio con raffiche anche superiori a 100km/h ha letteralmente sradicato l'impalcatura di un edificio di quattro piani in Via Aniello Falcone, nel quartiere Vomero di Napoli. Al momento del crollo dell'impalcatura per fortuna la strada era completamente libera da auto e pedoni e non si sono riportano né vittime né feriti.

Il video del crollo dell'impalcatura è diventato virale sui social. La ripresa mostra il momento esatto in cui l'impalcatura si stacca dal palazzo di quattro piani dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Pochi secondi prima del crollo con urla e una voce fuori campo che dice "speriamo che non ci sia nessuno sotto". La via Aniello Falcone è stata chiusa al traffico e sono in corso lavori di rimozione delle macerie da parte dei vigili del fuoco e della privata incaricata dei lavori sul palazzo.

Maltempo Campania, cade un albero a Piazza Cavour

Sempre a Napoli il maltempo ha fatto registrare un altro evento pericoloso. A Piazza Cavour è caduto un grosso albero colpendo diverse automobili che sostavano in zona.

L'incidente ha bloccato il traffico per diverse ore. Intanto la Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato, fino alle ore 9 di giovedì 19 gennaio, l'avviso di allerta meteo già precedentemente diffuso nella giornata di martedì 17 e mercoledì 18 gennaio. Intanto i Vigili del fuoco hanno segnalato nelle ultime ore, a causa del forte vento e pioggia, ben 520 interventi di soccorso: 143 a Salerno, 140 a Napoli, 96 ad Avellino, 91 a Benevento, 50 a Caserta.