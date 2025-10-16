FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, allerta arancione e gialla il 17 ottobre 2025 in Italia: l...

Meteo, allerta arancione e gialla il 17 ottobre 2025 in Italia: le regioni a rischio

Prosegue l'ondata di maltempo in Italia con una duplice allerta meteo arancione e gialla per il 17 ottobre 2025.
Clima16 Ottobre 2025 - ore 16:37 - Redatto da Meteo.it
Clima16 Ottobre 2025 - ore 16:37 - Redatto da Meteo.it

Si preannuncia un venerdì difficile in diverse regioni d'Italia alle prese con un duplice bollettino di allerta meteo arancione e gialla. La Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, venerdì 17 ottobre 2025, una doppia allerta meteo nelle regioni del Centro-Sud per maltempo e criticità.

Allerta arancione per maltempo e criticità il 17 ottobre 2025 in Italia

Non si placa l'ondata di piogge e temporali che nelle ultime ore sta interessando Isole e Sud Italia. La Sicilia è stata attraversata da eventi meteorologici intensi come nubifragi che nelle zone di Catania, Messina, Taormina e Trapanese. Nelle prossime ore la forte ondata di maltempo è diretta anche verso il Centro Italia con un bollettino di allerta meteo diramata dalla Protezione Civile.

Nel dettaglio nella giornata di venerdì 17 ottobre 2025 scatta l'allerta meteo arancione per rischio piogge e temporali in Puglia nella zona del Salento. Massima attenzione sempre in Puglia nel Salento per lo stato di allerta meteo arancione emesso dalla Protezione Civile per il rischio idrogeologico che ricordiamo corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

Maltempo al Centro-Sud il 17 ottobre 2025: dove scatta l'allerta meteo gialla

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per venerdì 17 ottobre 2025 anche un bollettino di allerta meteo gialla in diverse regioni d'Italia. Piogge e temporali intensi sono previsti nelle prossime ore in particolare al Centro-Sud dove scatta lo stato di allerta gialla di ordinaria criticità per rischio temporali in 5 regioni. Ecco dove:

  • Abruzzo: Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;
  • Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea;
  • Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico

Sempre il 17 ottobre 2025 scatta anche l'allerta gialla per rischio idraulico in una regione. Si tratta della Calabria, dove non si esclude il rischio di allagamenti e inondazioni. Nel dettaglio le zone interessate dall'allerta meteo sono quelle del Versante Jonico Centro-settentrionale.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico emessa per venerdì 17 ottobre 2025 nelle seguenti regioni e zone:

  • Abruzzo: Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro
  • Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea;
  • Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico.
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo Italia, nuova ondata di maltempo. Nubifragi in arrivo: ecco dove e le previsioni
    Clima16 Ottobre 2025

    Meteo Italia, nuova ondata di maltempo. Nubifragi in arrivo: ecco dove e le previsioni

    Una forte ondata di maltempo è arrivata nelle regioni del Sud Italia e sulle Isole con piogge e il rischio nubifragi. Le previsioni meteo.
  • Maltempo in Sicilia: forti temporali tra Catania e Messina, nubifragi nell’area di Taormina
    Clima16 Ottobre 2025

    Maltempo in Sicilia: forti temporali tra Catania e Messina, nubifragi nell’area di Taormina

    Una forte ondata di piogge e temporali ha colpito nelle ultime ore la Sicilia. Resta l'allerta meteo. La situazione.
  • Meteo, scatta allerta arancione e gialla il 16 ottobre 2025 in Italia. Ecco dove
    Clima15 Ottobre 2025

    Meteo, scatta allerta arancione e gialla il 16 ottobre 2025 in Italia. Ecco dove

    Duplice allerta meteo arancione e gialla per il 16 ottobre 2025 in Italia. Tutte le regioni e zone a rischio.
  • Italia sotto la tempesta, piogge intense e venti forti: ecco dove
    Clima15 Ottobre 2025

    Italia sotto la tempesta, piogge intense e venti forti: ecco dove

    L'Italia nella morsa del maltempo con piogge intense e forti venti. Ecco dove la nuova perturbazione colpirà nelle prossime ore.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, nuove piogge tra il weekend e la prossima settimana: la tendenza da domenica 19 ottobre
Tendenza16 Ottobre 2025
Meteo, nuove piogge tra il weekend e la prossima settimana: la tendenza da domenica 19 ottobre
Domenica tempo ancora instabile al Sud, mentre a inizio settimana una perturbazione riporterà la pioggia anche al Nord. La tendenza meteo
Nuova perturbazione in arrivo nel weekend del 18-19 ottobre: le zone coinvolte
Tendenza15 Ottobre 2025
Nuova perturbazione in arrivo nel weekend del 18-19 ottobre: le zone coinvolte
Una perturbazione raggiungerà l'Italia nel weekend: tra sabato e domenica porterà piogge e temporali anche intensi. La tendenza meteo
Meteo, nuove fasi instabili nel weekend? La tendenza dal 17 ottobre
Tendenza14 Ottobre 2025
Meteo, nuove fasi instabili nel weekend? La tendenza dal 17 ottobre
Per venerdì 17 ottobre si profila un lento miglioramento al Sud ma nel weekend potrebbe prendere il via una nuova ondata di maltempo a partire dalle Isole. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 16 Ottobre ore 19:56

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154