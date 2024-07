Meteo, allerta arancione e gialla il 13 luglio al Nord: piogge e criticità dalla Lombardia al Veneto

Prosegue l'ondata di maltempo nelle regioni del Nord alle prese con piogge e fenomeni temporaleschi anche intensi. La Protezione Civile, infatti, ha diramato per sabato 13 luglio un nuovo stato di allerta meteo arancione e gialla in diverse regioni settentrionali. Ecco dove.

Maltempo, scatta allerta arancione il 13 luglio in Lombardia

Si preannuncia un sabato di piogge e rovesci, anche intensi, in Lombardia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di sabato 13 luglio 2024 un bollettino di allerta meteo arancione per rischio piogge e temporali nella regione Lombardia e in particolare nelle zone di: Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali.

Non solo, l'allerta arancione scatta anche per rischio idrogeologico sempre in Lombardia nelle zone di Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali.

Scatta l'allerta gialla in Italia il 13 luglio: ecco le regioni a rischio

Non solo, il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato anche uno stato di allerta gialla per sabato 13 luglio per rischio piogge e temporali in 4 regioni: Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto e Lombardia, Milano compresa. Ecco le zone nel dettaglio:

Friuli Venezia Giulia : Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene;

: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene; Lombardia : Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano;

: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano; Trentino Alto Adige : Provincia Autonoma di Trento;

: Provincia Autonoma di Trento; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

L'allerta gialla è stata emessa anche per il rischio idrogeologico in:

Lombardia : Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano;

: Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano; Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idraulico emessa in: