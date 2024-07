Maltempo a Milano: pioggia, allagamenti e disagi. La situazione - Video

Dopo giorni di afa e caldo con temperature altissime, a Milano oggi, venerdì 12 luglio 2024, una perturbazione ha portato un calo delle temperature e pioggia forte che ha interessato anche gran parte della Lombardia.

Maltempo a Milano, pioggia, allagamenti e disagi

L'ondata di maltempo che si è abbattuta questa mattina sulla Lombardia, oltre alla città di Milano ha colpito in modo particolare anche le zone di Varese e Como. In provincia di Varese una vera e propria tempesta ha sradicato alberi e causato allagamenti, rendendo difficile anche la circolazione ferroviaria.

Meraviglia sui social

Nonostante i disagi causati dal maltempo che si è abbattuto su Milano, la pioggia che si è abbattuta sulla città questa mattina è stata accolta con stupore e piacere da parte di moltissimi milanesi che combattevano da giorni con il caldo torrido. In molti infatti hanno pubblicato sui social le immagini del maltempo accompagnandoli da esclamazioni di meraviglia.

Le condizioni climatiche

Le condizioni instabili di oggi sono causate per effetto di una ampia saccatura sull'Europa occidentale, con intense piogge anche a carattere temporalesco diffuse sui settori alpini e prealpini dell'area centro occidentale. Il fine settimana dovrebbe però essere salvo, è prevista infatti la cessazione delle piogge salvo residuali e irregolari sui rilievi nella giornata di sabato 13 luglio 2024.

A Varese già 40 interventi

Nella sola provincia di Varese i Vigili del fuoco hanno già effettuato oltre 40 interventi e altri 60 sono in attesa. Un ragazzo, a Gazzada Schianno, ha visto crollare un grande albero sulla strada, poco prima di transitare con la sua auto e ha postato il video su Youtube: "È crollato davanti a me, ho il cuore in gola...".