Meteo, avviso di allerta arancione e gialla per l'1 novembre in Italia: ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino di allerta meteo in Italia per la giornata di venerdì 1 novembre 2024. Riguarda alcune regioni interessate dallo stato di allerta arancione e gialla. Ecco quali sono.

Maltempo in Italia? Scatta l'allerta arancione l'1 novembre 2024

Per la giornata di venerdì 1 novembre 2024, scatta l'allerta arancione in Italia per rischio idraulico. Nonostante la presenza di un vortice d'alta pressione su buona parte d'Italia, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di maltempo per il primo giorno di novembre. Scatta l'allerta arancione, un'avviso di moderata criticità diramata dalla Protezione Civile in caso di fenomeni meteo diffusi, intensi e persistenti, per rischio idraulico in una sola regione. Ricordiamo che il rischio idraulico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, come possibili eventi alluvionali, lungo i corsi d'acqua principali.

Ecco le regioni interessate dallo stato di allerta meteo arancione di moderata criticità per rischio idraulico. In realtà si tratta solo di una regione: l'Emilia Romagna e nello specifico le zone interessate dall'allerta sono Costa ferrarese, Pianura ferrarese.

Allerta meteo per rischio idraulico il 1 novembre: ecco dove

Non solo, nella giornata di venerdì 1 novembre 2024, scatta anche l'allerta gialla per possibile rischio idraulico. La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico in una sola regione d'Italia.

Si tratta della regione Veneto. L'allerta meteo gialla per rischio idraulico è stata diramata nelle zone del Veneto di:

Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.