Meteo, al Nord previsti forti temporali, grandine e nubifragi. Situazione e previsioni per i prossimi giorni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni segnalano nuvole e piogge nelle regioni del Nord colpite dalla perturbazione n.3 del mese e tempo perlopiù soleggiato al Centro-Sud. Un'Italia climaticamente divisa in due, ma solo per pochissimi giorni. Già dal prossimo fine settimana, infatti, è previsto il ritorno del caldo.

Piogge e temporali al Nord: in arrivo una nuova perturbazione atlantica

Il maltempo è tornato a colpire le regioni del Nord facendo registrare ingenti danni tra la Lombardia e l'Alto Adige dove sono caduti diversi alberi, mentre la Valtellina è stata travolta da una tromba d'aria. Anche sul lago di Como si sono registrate piogge e temporali senza precedenti con circa 80 millimetri di acqua caduta che ha costretto diverse famiglie ad abbandonare le proprie abitazioni. Anche nella giornata di martedì 7 giugno il Nord è stato attraversato da una perturbazione atlantica, la n.3 di giugno, con il perdurare di una situazione climatica instabile di nuvole e piogge. La situazione non cambierà neppure nella giornata di mercoledì 8 giugno quando, le regioni del Nord, saranno nuovamente colpite dalla quarta perturbazione atlantica che nei prossimi giorni si muoverà anche verso il Centro-Sud ad eccezione delle Isole.

Le temperature registrano un calo dei valori massimi quasi ovunque, in particolare al Nord dove i valori torneranno in media con il periodo mettendo così fine all'ondata di calore. Attenzione: si tratta solo di una tregua momentanea, visto che nel fine settimana è previsto un rigonfiamento dell’Anticiclone Nord-Africano verso il Mediterraneo centro-occidentale e l’Europa meridionale che interesserà anche il nostro paese.

Previsioni meteo prossimi giorni: sole e piogge intermittenti

Per i prossimi giorni l'Italia potrà dire momentaneamente addio all'afa e al caldo. Per la giornata di giovedì 9 giugno, infatti, sole e bel tempo nelle regioni del Nord-Ovest, ma anche Sardegna, Sicilia e Calabria. Nuvole e tempo instabile con possibili piogge di carattere sparso lungo le regioni centrali adriatiche, Campania, Puglia e Basilicata. Le temperature in diminuzione quasi ovunque fatta eccezione per il Nord-Ovest dove sono previsti valori compresi tra i 24 e 28 gradi con punte di quasi 30° in Calabria e Sicilia. Possibili raffiche di vento nelle zone colpite dai temporali.

Sole e bel tempo nella giornata di venerdì 10 giugno da Nord a Sud. Possibili annuvolamenti previsti solo nelle Marche, Abruzzo, Molise con qualche sporadico rovescio in qualche zona del Sud. La situazione andrà a migliorare nel fine settimana, complice il rinforzo dell'alta pressione, che porterà lungo tutto lo stivale una nuova ondata di calore che farà impennare le temperature.meteo.