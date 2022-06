Meteo, maltempo al Nord: danni a Varese, Brescia, Cortina e in Alto Adige | FOTO E VIDEO

Temporali, grandine e vento si sono abbattuti ieri al Nord, provocando frane e allagamenti. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco tra Lombardia e Alto Adige per alberi caduti e torrenti esondati. Una tromba d'aria ha investito la Valtellina

Il maltempo segna la fine del lungo ponte del 2 giugno

Chi ha pensato di organizzare una vacanza al nord, approfittando del lungo ponte del 2 giugno, si è ritrovato ieri a fare i conti con una forte ondata di maltempo che ha investito con violenza la Lombardia e l'Alto Adige.

Dopo le ondate di caldo anomalo che, soprattutto al Centro Sud e nelle isole, hanno fatto segnare temperature roventi, le regioni del nord si sono trovate a fare i conti con temporali, grandine e vento. Sono stati oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco in provincia di Varese, dove dalle 15 di ieri si è abbattuta una "bomba d'acqua" nella zona tra il Lago Maggiore e le valli interne, che ha causato numerosi allagamenti, straripamenti di corsi d'acqua e caduta di alberi.

Nella frazione di Vararo, tra i Comuni di Cittiglio e Laveno Mombello, un centinaio di persone sono rimaste bloccate a causa della caduta di piante che hanno bloccato le strade. Le squadre di soccorritori sono riuscite a liberare la strada provinciale solo verso le 20.00.

Una bomba d'acqua ha causato l'esondazione di un torrente a Casalzuigno, con conseguenti allagamenti di alcune abitazioni. Un violento nubifragio si è abbattuto anche in Alto Adige, mentre in Valtellina è stata segnalata una tromba d'aria. A Colico, dove si svolgeva il Mercato europeo, le raffiche di vento hanno spazzato via alcune bancarelle. Allagamenti anche lungo la statale 36, dove una vettura si è ribaltata all'altezza di Garbagnate Monastero, nel cuore delle colline della Brianza. Una donna è stata soccorsa in codice rosso.

Il maltempo non ha risparmiato neppure l'area del Bresciano, dove il forte vento ha provocato la caduta di piante e cornicioni, oltre che lo scoperchiamento di parti del tetto di alcuni edifici. Ingenti anche i danni alle coltivazioni.

Paura sul monte San Martino per un escursionista

Paura nella giornata di ieri anche per un escursionista rimasto bloccato sul monte San Martino. Solo grazie all'intervento dei vigili del fuoco del reparto volo di Malpensa è stato possibile evitare il peggio.

L'elicottero Drago e il nucleo Speleo-alpino-fluviale sono riusciti a trarlo in salvo poco prima che la tempesta lo investisse.