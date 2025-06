Meteo, ondata di calore senza precedenti: rischio di 45°C in Spagna entro fine giugno

L'ondata di calore dell'estate 2025 si sta facendo sentire non solo in Italia, ma anche nel resto d'Europa. In particolare la Spagna si prepara ad affrontare una temperature da record, visto che proiezioni alla mano sono previsti anche 45°!

Caldo e afa in Spagna per ondata di calore: previsti 45°

La Spagna si prepara ad affrontare una forte ondata di calore nell'ultimo fine settimana di giugno con temperature previste fino a 45 °C in diverse zone del Paese. Da venerdì 27 giugno, infatti, è previsto il picco di una verificherà la prima ondata di calore prolungata e diffusa dell'estate con giornate torride e scarso sollievo notturno.

Il grande caldo si farà sentire già da oggi, giovedì 26 giugno 2025, con la rimonta dell'alta pressione in tutto il Paese accompagnata da una massa d'aria calda e secca proveniente dal Nord Africa. È solo l'inizio di quella che si preannuncia una ondata di calore senza precedenti in Spagna con diverse zone che dovranno fare i conti con un caldo torrido ed asfissiante.

Dati alla mano si prevedono nelle zone interne di Andalusia, Estremadura, Castiglia-La Mancia, Aragona e Murcia temperature che sfioreranno i 44° tra domenica 29 giugno e lunedì 30 giugno. Anche nel pomeriggio di venerdì 27 giugno 2025 sono previste temperature intorno ai 38° in diverse zone tra le valli di Maiorca e le valli del Júcar e del Segura.

Notti tropicali e caldo record in Spagna: ondata di calore dal Nord al Sud del Paese con l'arrivo della calima

Nel Nord della Spagna l'aumento delle temperature sarà più lento con temperature massime superiori ai 35° tra Castiglia e León. Il grande caldo si farà sentire in Spagna anche la notte con il fenomeno delle notti tropicali e temperature che non scenderanno mai al di sotto dei 23-25°. Secondo l'Agenzia Meteorologica Statale (Aemet), questa prima intensa ondata di calore in Spagna potrebbe durare per più di cinque giorni.

Da domenica 29 giugno la situazione potrebbe peggiorare per l'arriva di una calima, la temuta massa di polvere sahariana in sospensione, dal Nord Africa. Questa polvere potrebbe influire sulla visibilità e sulla qualità dell'aria, creando al contempo incertezza sulle previsioni di temperatura per l'inizio di luglio. Da mercoledì 2 luglio 2025, dati alla mano, è previsto un leggero calo delle temperature anche se il caldo persisterà nel Sud della Spagna, in particolare nelle zone dell'Andalusia e dell'Estremadura con massime di anche di 38°.