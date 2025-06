Meteo, allerta gialla il 27 giugno 2025 in Italia per temporali e criticità: le regioni a rischio

L'Italia è nel pieno della seconda ondata di calore dell'estate 2025, ma in alcune regioni scatta l'allerta meteo per maltempo e criticità. Il Dipartimento della Protezione Civile, infatti, ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per venerdì 27 giugno 2025.

Allerta meteo gialla in Italia il 27 giugno 2025

Non solo afa e caldo in Italia considerando che la Protezione Civile ha diramato per la giornata di venerdì 27 giugno 2025 uno stato di allerta meteo gialla per maltempo e criticità in diverse regioni. Nelle regioni del Nord, infatti, è previsto il passaggio di una fase temporalesca che ha riportato piogge e temporali tali da far scattare uno stato di allerta meteo. Se nelle regioni del Centro-Sud si registrano temperature bollenti con le massime che sfiorano anche i 40° con tanto di allerta meteo caldo, in alcuni regioni del Nord è stata emesse l'allerta meteo per maltempo.

Ecco le regioni e le zone coinvolte nello stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali:

Friuli Venezia Giulia : Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene;

: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Maltempo e criticità in Italia il 27 giugno 2025: scatta l'allerta meteo gialla

Non solo, sempre venerdì 27 giugno 2025 scatta anche l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico. Ricordiamo che il rischio idraulico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, come possibili eventi alluvionali, lungo i corsi d'acqua principali.

L'allerta meteo gialla per rischio idraulico è stata diramata solo in una regione; si tratta del Trentino Alto Adige e nel dettaglio nella zona Provincia Autonoma di Bolzano.