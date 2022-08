Meteo: maltempo in provincia di Avellino, a Monteforte Irpino fiume di fango travolge le auto | Video

Così come annunciato dalle previsioni meteo, il maltempo ha colpito duramente in provincia di Avellino tanto che a Monteforte Irpino un fiume di fango ha travolto le auto. Il violento nubifragio ha causato svariati danni che verranno quantificati nelle prossime ore, non appena l'emergenza sarà finita. Rimane ad ora l'allerta massima visto che la Protezione Civile ha allungato l'allerta gialla per temporali, anche forti, fino a tutto il 10 agosto 2022.

Danni per il maltempo a Monteforte Irpino: la situazione

Dopo un violento nubifragio ora a Monteforte Irpino, nell'Avellinese, si contano i danni del maltempo. Un fiume di fango, davvero impressionante, - come si evince nel video - è calato dalla montagna e ha travolto diverse automobili nella parte alta della città. Nella parte pianeggiante, invece, le strade si sono completamente allagate ma, per fortuna, non si registra alcun danno.

A documentare quanto accaduto vi sono molti video che circolano sui social postati dai cittadini del luogo che hanno ripreso il fiume di acqua e fango che ha riempito le strade del centro e portato via con sé le automobili che incontrano lungo il percorso. Molti sono i cittadini arrabbiati per aver rivissuto, seppur in parte, l'alluvione di tre anni fa.

Il monito del Sindaco ai cittadini di Monteforte

"Massima attenzione: uscite soltanto se è indispensabile, mi raccomando la situazione è estremamente delicata in tutta la parte alta di Monteforte, giù lungo via Loffredo e via Nazionale. Prudenza".

Queste le parole del sindaco, Costantino Giordano, dopo quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, 9 agosto 2022, a causa del maltempo. La colata di acqua mista a fango e detriti ha travolto diverse auto nei vicoletti a ridosso di Piazza Umberto I, cuore della parte alta della città e creato numerosi danni nel centro storico.

La situazione appare però difficile anche in altre zone dell'Irpinia. Si registrano, infatti, allagamenti e disagi anche a Rampa Macello e via due Principati ad Avellino, oltre ad un blackout in alcune zone di Mercogliano.

La perturbazione insisterà ancora sulla Campania anche nella giornata di oggi. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di criticità meteo per piogge e temporali valido dalle 12 alle 21 di mercoledì 10 agosto. Si prevedono ancora rovesci e temporali sparsi, anche intensi con conseguente rischio idrogeologico.