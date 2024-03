Meteo 8 marzo: che tempo farà per la festa della donna?

Breve tregua climatica dal maltempo in Italia per via dell'allontanamento della perturbazione n.2 di marzo diretta verso la Grecia. La situazione è destinata a cambiare nelle prossime ore complice il passaggio di una nuova perturbazione, la n.3 del mese. Che tempo farà nei prossimi giorni e in vista della festa della donna? Ecco le previsioni.

Meteo Italia: stop al maltempo, ma si tratta di una tregua passeggera

L'allontanamento verso la Grecia della perturbazione n.2 di marzo regala nella giornata di martedì 5 marzo un miglioramento del clima con un aumento anche delle temperature al Centro-Sud. Stop alle piogge e precipitazioni in buona parte del paese, anche se la settimana sarà ancora dominata dalle correnti atlantiche che porteranno nuove perturbazioni. Tra mercoledì 6 e giovedì 7 marzo, è previsto l'arrivo della perturbazione n.3 di marzo che interesserà dapprima le regioni del Centro-Sud, mentre per venerdì 8 marzo, Festa della Donna, è prevista un’altra temporanea e breve fase asciutta.

Per martedì 5 marzo 2024: nuvole in aumento al Nord-Ovest ed Emilia dove sono previsti piogge e temporali nel pomeriggio. Ancora nevicate tra 1200 e 1600 metri. Nel resto del paese nuvolosità variabile con schiarite in varie parti del paese ad esclusione di bassa Calabria e nord Sicilia dove non si escludono piogge. Al Nord la situazione è destinata a peggiorare con il ritorno di forti piogge e temporali.



Mercoledì 6 marzo 2024, invece, sole su Puglia centro-meridionale, settore ionico e Sicilia mentre nel resto del paese sono previste nuvole e non si escludono precipitazioni insistenti e di moderata intensità in diverse regioni tra cui Lombardia, settore del Triveneto, settore ligure e gran parte del Centro. Non si esclude il rischio di piogge anche su bassa Toscana. In calo le temperature massime al Centro-Nord, stabili o in lieve aumento al Sud.

La tendenza meteo per il giorno della festa della donna, venerdì 8 marzo 2024

Le previsioni meteo dei prossimi giorni delineano un clima variabile in Italia. Giovedì 7 marzo si faranno sentire gli ultimi effetti della perturbazione n.3 del mese con qualche isolata precipitazione sul Triveneto, Appennino settentrionale, le regioni centrali adriatiche e Sud peninsulare. Ancora neve, ma questa volta il limite intorno a 900-1200 metri circa. Schiarite nelle regioni di Nord-Ovest e lungo le coste tirreniche. In calo le temperature al Sud con valori nella norma o leggermente al di sotto al Centro-Sud.

Per venerdì 8 marzo 2024, giornata della Festa della Donna, le previsioni sono ancora incerte anche se i dati delineano l'arrivo di una nuova ondata di maltempo causata dal passaggio di due perturbazioni atlantiche. La prima, la n.4 interesserà la Sardegna, il Centro-Nord e in maniera marginale anche il Sud peninsulare tra venerdì sera e la giornata di sabato 9 marzo. La seconda perturbazione, la n.5 di marzo, è prevista tra sabato 9 e domenica 10 marzo e si farà sentire anche all'inizio della prossima settimana. Dati alla mano, è previsto l'arrivo di forti piogge e precipitazioni per molte regioni italiane e non si escludono nuove allerte meteo per rischio idraulico e idrogeologico.