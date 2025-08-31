Meteo, piogge e temporali il 1 settembre 2025 in Italia: ecco dove scatta l'allerta gialla

La Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, lunedì 1 settembre 2025, un bollettino di allerta meteo gialla per rischio maltempo e criticità in Italia. Scopriamo insieme tutte le regioni e zone coinvolte nello stato di allerta.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta meteo gialla per piogge il 1 settembre 2025

Il mese di settembre 2025 inizia nel segno del maltempo con la prima allerta meteo gialla comunicata dal Dipartimento della Protezione Civile in Italia. Il passaggio dell'ultima perturbazione di agosto, unita all'arrivo della prima di settembre, hanno riportato piogge e temporali in diverse regioni d'Italia dove scatta lo stato di allerta meteo gialla. Nel dettaglio nelle prossime ore sono previsti eventi meteorologici intensi e pericolosi tali da far scattare l'allerta meteo gialla per piogge e rovesci. Ecco nel dettaglio le zone dove è stata emessa l'allerta di ordinaria criticità per rischio temporali il 1 settembre 2025:

Valle d'Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes.

Allerta meteo gialla il 1 settembre 2025 in Italia: le regioni a rischio idrogeologico

Non solo, sempre per lunedì 1 settembre 2025 la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi sul territorio, come frane, crolli di roccia, colate di fango e allagamenti di canali minori, causati dal superamento di livelli critici delle piogge e dell'acqua nei piccoli corsi d'acqua e canali di bonifica, influenzati da fattori geologici, morfologici e antropici. È distinto dal rischio idraulico, che si riferisce invece ai danni causati dagli allagamenti derivanti dal superamento dei livelli critici nei fiumi e nei corsi d'acqua principali.

Ecco a seguire tutte le regioni e zone coinvolte nello stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico il 1 settembre 2025: