Meteo, sarà un ponte dell'1 maggio bagnato? Le ultime tendenze

L'alta pressione che ci ha regalato un fine settimana caldo e soleggiato nel ponte del 25 aprile è destinata a protrarsi anche per il prossimo weekend? A pochi giorni dal ponte del 1° maggio vediamo quali sono le ultime tendenze meteo.

Ponte del 1° maggio: che tempo farà?

Un rapido peggioramento nel nostro Paese interesserà già oggi, martedì 28 aprile, Alpi, Prealpi, Piemonte e Lombardia occidentale, mentre al Centro-Sud avremo prevalenza di cieli soleggiati.

Dopo le temperature, in molti casi addirittura sopra la media stagionale registrate nel fine settimana trascorso, assisteremo all'arrivo di una massa d'aria più fresca, che interesserà soprattutto il Nord.

La situazione resterà pressoché invariata domani, mercoledì 29 aprile, con rischio di rovesci e temporali che al mattino continuerà a interessare solo Piemonte, zone alpine e prealpine e dorsale appenninica settentrionale. In serata la nuvolosità si estenderà anche alla Pianura Padana.

Ci attende quindi un 1° maggio con l'ombrello? Le proiezioni attuali sembrano indicare che il fronte d'aria relativamente fredda proveniente dalla Russia e diretto verso i Balcani, porterà nella giornata di giovedì 30 aprile qualche pioggia residua sul Piemonte occidentale, nelle zone interne della Sardegna, sulla Basilicata, sul nord della Calabria e sul nord-est della Sicilia.

Temperature in salita nel fine settimana del 1° maggio

Il passaggio di questa corrente perturbata porterà a un calo delle temperature nei prossimi giorni, ma si tratterà di un fenomeno di breve durata.

Nella giornata di venerdì 1° maggio avremo cielo sereno o poco nuvoloso su buona parte delle regioni centro-settentrionali e del Sud. Qualche nube residua sulle Isole maggiori e sulla Calabria, dove resterà più alto il rischio di brevi rovesci.

Sabato 2 e domenica 3 maggio le temperature dovrebbero tornare a salire su tutto il Paese. Il fine settimana, stando alle ultime proiezioni, dovrebbe regalarci un tempo prevalentemente soleggiato, a parte la possibilità di qualche annuvolamento nelle regioni del Nord-Ovest soprattutto nella giornata di domenica.

Sebbene si tratti di previsioni che dovranno essere confermate nei prossimi giorni, al momento attuale la tendenza sembra indicare un lungo ponte del 1° maggio che, sebbene inizi con qualche incertezza sotto il profilo meteo, saprà regalare ai vacanzieri giornate soleggiate e miti da vivere all'aria aperta.