FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Mercatini di Natale 2025: c'è anche l'Italia nella top ten Europe...

Mercatini di Natale 2025: c'è anche l'Italia nella top ten European Best Destinations

Un mercatino di Natale italiano nella top ten di European Best Destinations. Ecco quali sono quelli più suggestivi d'Europa e quali visitare nel Belpaese.
Viaggi27 Ottobre 2025 - ore 13:19 - Redatto da Meteo.it
Viaggi27 Ottobre 2025 - ore 13:19 - Redatto da Meteo.it

Con l'approssimarsi delle festività natalizie, molte città iniziano a riempirsi di festoni, luci e addobbi. Tra le tradizioni più amate però ci sono i mercatini di Natale, e sono molti gli italiani che organizzano una vacanza alla scoperta dei più belli.

Per poterne visitare uno davvero suggestivo non occorre neppure varcare i confini nazionali: c'è infatti una città italiana che vanta uno dei più bei mercatini natalizi, e che entra a pieno titolo nella top ten European Best Destinations 2025.

Mercatini di Natale più belli: la classifica European Best Destinations

I mercatini natalizi accendono nelle varie città atmosfere magiche, e some ogni anno inizia la caccia ai più belli. Ma quali sono quelli più amati in Europa e nel Belpaese? A rispondere a questa domanda ci ha pensato il sito European Best Destinations, che grazie alle preferenze dei viaggiatori di tutto il mondo ha stilato una classifica dei 10 mercatini di Natale più belli.

La top ten premia, ancora una volta, Danzica in Polonia. Qui l'attesa per le festività di fine anno è scandita da luci, melodie natalizie e canti gioiosi dei bambini, che creano un'atmosfera perfetta per far vivere ai turisti l'emozione di trovarsi in un paese da fiaba. A seguire troviamo molti altri mercatini natalizi europei, tra i quali non mancano destinazioni italiane per chi vuole vivere un'esperienza indimenticabile anche nel nostro Paese.

Ecco la classifica completa dei 10 mercatini di Natale 2025 più belli:

1 - Danzica (Polonia)

2 - Craiova (Romania)

3 - Ginevra (Svizzera)

4 - Riga (Lettonia)

5 - Asti - Govone (Italia)

6 - Essen (Germania)

7 - Valkenbur (Paesi Bassi)

8 -  Montbéliard (Francia)  

9 - Vienna (Austria)

10 - Marbella (Spagna)

Mercatini di Natale in Italia: Asti - Govone nella top ten

Come abbiamo visto, i mercatini di Natale di Asti - Govone sono tra quelli più amati dai turisti. D'altronde è facile lasciarsi incantare dalla magia delle luci e dei canti incorniciati in un paesaggio come quello offerto dal territorio piemontese.

A partire dal 15 novembre, e fino al 21 dicembre 2025, dalle 10:00 alle 20:00, si vestono a festa con più di 130 casette in legno in cui sarà possibile trovare prodotti artigianali, gastronomici e cibi street food. Per il mese di novembre il mercatino natalizio aprirà solo il sabato e la domenica, mentre a dicembre sarà aperto dal giovedì alla domenica, oltre a un'apertura straordinaria in occasione della Festa dell'Immacolata Concezione (8 dicembre). L'ingresso sarà gratuito e non occorrerà prenotazione.

Mercatini di Natale in Italia: dove andare

Se da un lato i due borghi piemontesi offrono la possibilità di visitare i mercatini di Natale più belli d'Italia, dall'altro non mancano altre località situate lungo tutto lo Stivale che, in vista delle feste di fine anno, si accendono di luci e colori. Con una grandissima varietà di realtà regionali e locali, i mercatini natalizi italiani offrono la possibilità di vivere esperienze diverse.

I mercatini tirolesi dell'Arco Alpino sono forse quelli che più si avvicinano all'immagine tradizionale, con casette in legno e proposte eno-gastronomiche di tipo tirolese. Non è però imbattersi lungo lo Stivale in veri e propri Villaggi di Natale, come quello di Arezzo in Toscana, o in altri che invece permettono di fare un viaggio tra gli oggetti di artigianato locale o regionale.

Tra i più ambiti ci sono i Mercatini di Natale a Km zero, ma anche quelli che propongono percorsi a 5 stelle, come i mercatini di Natale organizzati dal Fai, Fondo Ambiente Italiano.

Concludendo possiamo dire che è possibile vivere la magia del Natale un po' in tutte le regioni d'Italia, e se i mercatini natalizi a Milano sono un must per immergersi in un'atmosfera magica nel capoluogo lombardo, quelli della Capitale permettono di vivere un'esperienza indimenticabile in vista del Natale a Roma.

Al Sud spiccano invece i mercatini natalizi di Napoli, dove non sarà difficile imbattersi in artigiani locali che creano presepi e decorazioni natalizie, mentre Gubbio si rivela la destinazione perfetta per chi vuole ammirare  un albero di Natale gigante.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Treni notturni in declino: perché stanno scomparendo in Europa
    Viaggi23 Ottobre 2025

    Treni notturni in declino: perché stanno scomparendo in Europa

    I collegamenti notturni internazionali, nonostante l'interesse dei viaggiatori, rischiano di arenarsi. I motivi.
  • Quali sono i 10 voli diretti più lunghi al mondo (e come affrontarli al meglio)?
    Viaggi22 Ottobre 2025

    Quali sono i 10 voli diretti più lunghi al mondo (e come affrontarli al meglio)?

    Un viaggio in aereo può prevedere quasi 20 ore di volo senza scali: ecco la top ten delle 10 tratte più lunghe al mondo 2025 e qualche consiglio.
  • Il nuovo Orient Express da Parigi verso la Costiera Amalfitana: quando parte e quanto costa l'esperienza esclusiva
    Viaggi22 Ottobre 2025

    Il nuovo Orient Express da Parigi verso la Costiera Amalfitana: quando parte e quanto costa l'esperienza esclusiva

    Il Venice Simplon-Orient-Express debutterà il 4 maggio con un inedito viaggio da Parigi a Pompei: ecco tutte le informazioni sui prezzi.
  • Foliage 2025 d’autunno: i 10 boschi italiani più spettacolari da visitare
    Viaggi20 Ottobre 2025

    Foliage 2025 d’autunno: i 10 boschi italiani più spettacolari da visitare

    Dove ammirare il foliage 2025 d’autunno? Ecco quali sono i più spettacolari dieci boschi italiani da visitare almeno una volta nella vita.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, ottobre si chiude con il maltempo: la tendenza per Ognissanti
Tendenza27 Ottobre 2025
Meteo, ottobre si chiude con il maltempo: la tendenza per Ognissanti
Un'intensa perturbazione da giovedì 30 interesserà molte regioni con rischio di forti piogge e temporali. La tendenza meteo
Meteo: verso Halloween con forte maltempo! Ognissanti porta il sole?
Tendenza26 Ottobre 2025
Meteo: verso Halloween con forte maltempo! Ognissanti porta il sole?
La tendenza meteo per l'ultima parte di ottobre indica un Halloween molto perturbato ma anche un weekend di Ognissanti probabilmente tranquillo.
Meteo: da metà settimana forte maltempo! Cosa succede nel weekend di Ognissanti?
Tendenza25 Ottobre 2025
Meteo: da metà settimana forte maltempo! Cosa succede nel weekend di Ognissanti?
La tendenza per l'ultima settimana di ottobre, dunque verso Halloween e Ognissanti, indica un flusso di perturbazioni sull'Italia con clima mite.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 27 Ottobre ore 17:23

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154