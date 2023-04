Le megattere vanno alla spa: l’incredibile scoperta in uno studio. VIDEO

Le megattere sono solite utilizzare particolari tipi di baie per fare la spa, con tanto di "body scrub": a dirlo è un nuovo studio condotto dall’Università di Griffith in Australia, che ha osservato queste splendide creature recarsi presso insenature con fondali sabbiose e acque poco profonde. Una volta arrivate, come si può vedere dalle straordinarie immagini, le magettere si rotolano nella sabbia prima di ripartire verso sud alla ricerca di acque più fredde. Il video qui sopra è stato filmato in una baia della Gold Coast, nel sudest del Queensland.

Megattere si rotolano nella sabbia

Il dottor Olaf Meynecke, esperto di ecologia marina, ha utilizzato sistemi di tracciamento per seguire le megattere tra agosto del 2021 e ottobre del 2022. Questi sistemi, dotati anche di videocamera, hanno registrato le straordinarie immagini. “In tutte le occasioni in cui si sono rotolate nella sabbia, hanno iniziato a muoversi lentamente prima con la testa, poi rotolandosi completamente da un lato all’altro”, ha detto il dottor Meynecke secondo quanto riportato da WochIt. Il loro comportamento, secondo l’esperto, avrebbe sia una funzione sociale - le megattere sembrano interagire tra loro amichevolmente mentre lo fanno - sia una funzione di pulizia, perché permetterebbe loro di rimuovere parassiti oltre che alla pelle in eccesso.