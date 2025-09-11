Marte, in 4 simulano una missione spaziale Nasa per un anno

Portare degli astronauti su Marte è uno dei sogni dell’umanità. Il presidente americano Trump l’ha addirittura promesso insediandosi, la Nasa ci lavora da anni.

Uno dei problemi da affrontare è quello della permanenza nello spazio durante un lungo viaggio. L’hanno già sperimentata i rover atterrati poi sul Pianeta Rosso ma per gli esseri umani le variabili e gli interrogativi sono ben diversi.



Ora, come riporta l’Ansa, parte una sperimentazione con un equipaggio di tre uomini e una donna che simulerà una missione su Marte della durata di un anno all'interno di un habitat stampato in 3D presso il Johnson Space Center a Houston, in Texas.

In 4 per un anno in 160 mq

L'equipaggio è composto dal pilota dell'aeronautica statunitense Ross Elder, dal colonnello dell’Us Space Force Ellen Ellis, dall'ingegnere Matthew Montgomery e dall'ingegnere spaziale James Spicer.

È la seconda simulazione marziana del programma Chapea (Crew Health and Performance Exploration Analog), dopo quella finita il 6 luglio 2024. Il prossimo 19 ottobre i quattro entreranno nell'habitat Mars Dune Alpha: 160 metri quadrati dove vivranno come astronauti per 378 giorni, fino al 31 ottobre 2026.

Tra orto, ricerche spaziali e analisi mediche

Saranno impegnati in compiti operativi ma anche in ricerche scientifiche, alternando un po’ di tutto quello che li aspetterebbe in una missione dalle passeggiate su Marte alle operazioni robotiche fino coltivazione di un orto.

Sperimenteranno tecnologie specificamente progettate per l'esplorazione del pianeta e dello spazio profondo e ci saranno per loro anche apparecchiature diagnostiche mediche.

"La simulazione ci permetterà di raccogliere dati sulle prestazioni cognitive e fisiche per comprendere meglio i potenziali impatti delle risorse limitate e delle missioni di lunga durata su Marte sulla salute e sulle prestazioni dell'equipaggio", spiega Grace Douglas, ricercatrice principale del Chapea. "In definitiva, queste informazioni aiuteranno la Nasa a prendere decisioni consapevoli per progettare e pianificare una missione umana su Marte di successo".