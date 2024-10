Maltempo, temporale e disagi a Milano: esondato il Lambro, attivata la vasca per contenere il Seveso

Milano si è svegliata sotto un temporale e di nuovo, dopo due giorni, tra disagi e timori per i fiumi. Dopo l’allerta (rossa in parte della Lombardia, con la chiusura anche di alcune scuole nella regione), dalle 3 di notte ha iniziato a piovere.

Situazione: traffico e fiumi

Il fiume Lambro è uscito dagli argini prima delle 9. Ci sono stati timori anche per il livello del Seveso ed è stata fatta entrare in funzione la vasca per contenerlo, che era stata appena svuotata.

Disagi per il traffico e per i mezzi del trasporto pubblico che hanno accumulato ritardi. Ritardi anche per la circolazione dei treni mentre sono state decine le chiamate ai Vigili del Fuoco anche per i numerosi allagamenti.

Milano, l’esondazione del Lambro

“Dalle 3 circa sono caduti in città 35-40 mm di acqua, in Brianza 45-50 e a nord 60-70. Il Seveso ha subito un repentino innalzamento e alle 8.15 abbiamo attivato la vasca”, ha comunicato via social attorno alle 9 l'assessore comunale alla Sicurezza e alla Protezione civile, Marco Granelli.

“Il Lambro si sta ancora innalzando e a Milano è a 2,50 e a Brugherio è quasi a 3 metri. Alle 8.40 iniziato allagamento in via Rilke e anche il Parco Lambro sta iniziando ad allagarsi. Le comunità del Parco sono evacuate; a Ponte Lambro stiamo monitorando fognatura e fiume, cercando di ridurre al massimo l'allagamento e di difendere case, negozi, centraline elettriche”.



L'emergenza è poi rientrata con la fine delle piogge nella tarda mattinata.