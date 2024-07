Maltempo in Svizzera e nell'Est della Francia: le ultime notizie

Piogge e temporali non stanno risparmiando nemmeno la Svizzera e la zona Est della Francia. Negli ultimi giorni una fortissima ondata di maltempo ha colpito il Canton Ticino in Svizzera con piogge torrenziali e nubifragi che hanno causato la morte di tre persone. In Francia il bilancio è uguale con 3 vittime e un disperso. La situazione.

Maltempo in Svizzera: 3 morti per i nubifragi

La forte ondata di maltempo che ha attraversato il Nord Italia nelle ultime ore si è abbattuta violentemente anche sulla Svizzera dove, dopo il passaggio di piogge e tempeste, si contano danni e vittime. Il bilancio tragico in Svizzera è di tre morti e un disperso dopo la frana registrata a Fontana, nel Canton Ticino, colpito da diversi giorni da violenti nubifragi e piogge torrenziali. Le autorità locali svizzere hanno comunicato e confermato la morte di tre persone a causa di una tragica frana nella zona di Fontana, nella Vallemaggia, vicino alla città di Locarno, dove peraltro è crollato anche un ponte.

La situazione è ancora molto grave lungo il Maggia, fiume che scorre nella parte settentrionale del cantone svizzero del Ticino, dopo la caduta del ponticello stradale di Visletto. Trecento le persone bloccate a Peccia, frazione del comune svizzero di Lavizzara, nel Canton Ticino dopo l'esondazione del fiume Maggia. Anche il fiume Rodano, lungo 812 km che nasce in Svizzera dove scorre per i primi 267 km, per proseguire poi in Francia per altri 545 km fino a sfociare nel Mar Mediterraneo, è esondato nella zone del Canton Vallese allagando completamente un'autostrada e una linea ferroviari.

Maltempo Est Francia: 3 morti per caduta di un albero

L'ondata di maltempo ha colpito la Francia nell'Aube, dipartimento francese della regione Grand Est, dove tre persone sono morte intrappolate nella propria automobile dopo la caduta di un albero sulla strada D396 nella regione del Grand Es. Una quarta persona è gravemetne ferita e sta lottando tra la vita e la morte.

Il sindaco di Rosnay-l’Hôpital (Aube), Brice Martin e i vigili del fuoco hanno dichiarato a France 3: "Quattro persone erano nell’auto colpita dall’albero sradicato a causa del maltempo. Tre persone sono decedute. Una quarta persona è tra la vita e la morte. Tutti erano originari della zona. Avrebbero dovuto tornare a casa". Stando a quanto raccontato gli automobilisti si sono fermati durante la tempesta alla ricerca di un posto sicuro, ma improvvisamente il castagno sopra la loro auto "si è spezzato a cinque metri di altezza per la forza del vento, cadendo sull'auto con violenza". Il dipartimento dell'Aube aveva diramato a tutti i cittadini lo stato di allerta arancione per il maltempo.