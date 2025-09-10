FacebookInstagramXWhatsApp

Maltempo sull’Italia da Nord a Sud: allerta arancione in 5 regioni, alluvione e polemiche all’Elba

Tornano piogge e temporali sull’Italia da Nord a Sud con allerta arancione in 5 regioni e gialla in quasi tutte le altre. Già danni e polemiche all’Elba dopo la terza alluvione in sette mesi.
Clima10 Settembre 2025 - ore 09:49 - Redatto da Meteo.it
Tornano le piogge sull’Italia con una nuova forte perturbazione e nuove allerte meteo. Sono 5 le regioni per cui è stata comunicata un’allerta di livello arancione mentre un’allerta gialla coinvolge quasi tutte le altre regioni da Nord a Sud.

Al centro dell’attenzione c’è in particolare la Toscana che vive giorni molto difficili in alcune zone, soprattutto nelle isole, con strade e scantinati allagati  persone sui tetti o bloccate in auto, sottopassi sott’acqua, crolli ed esondazioni.

Emergenza e polemiche all'Elba

Le zone più colpite sono state la provincia di Massa Carrara e soprattutto l’Isola d’Elba, finita sotto un fortissimo nubifragio. Qui, a Portoferraio, sono caduti 60 millimetri di pioggia in mezz’ora.

Nel comune elbano, dove tornano la pioggia e l’allerta arancione, esplode ora la rabbia di molti cittadini. Dopo la terza alluvione in sette mesi, si contestano anche sui social i mancati interventi di prevenzione.

Anche sull’Isola del Giglio si sono già abbattuti ieri 67 mm di pioggia in meno di un’ora provocando danni e disagi.

