Maltempo sull’Italia da Nord a Sud: allerta arancione in 5 regioni, alluvione e polemiche all’Elba

Tornano le piogge sull’Italia con una nuova forte perturbazione e nuove allerte meteo. Sono 5 le regioni per cui è stata comunicata un’allerta di livello arancione mentre un’allerta gialla coinvolge quasi tutte le altre regioni da Nord a Sud.



Al centro dell’attenzione c’è in particolare la Toscana che vive giorni molto difficili in alcune zone, soprattutto nelle isole, con strade e scantinati allagati persone sui tetti o bloccate in auto, sottopassi sott’acqua, crolli ed esondazioni.

Emergenza e polemiche all'Elba

⛈️ Foto di Livorno Today dell'alluvione che ha colpito poche ore fa Portoferraio e l'Elba. pic.twitter.com/fyFCxGU9wg — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) September 9, 2025

Le zone più colpite sono state la provincia di Massa Carrara e soprattutto l’Isola d’Elba, finita sotto un fortissimo nubifragio. Qui, a Portoferraio, sono caduti 60 millimetri di pioggia in mezz’ora.



Nel comune elbano, dove tornano la pioggia e l’allerta arancione, esplode ora la rabbia di molti cittadini. Dopo la terza alluvione in sette mesi, si contestano anche sui social i mancati interventi di prevenzione.

Anche sull’Isola del Giglio si sono già abbattuti ieri 67 mm di pioggia in meno di un’ora provocando danni e disagi.