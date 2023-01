Maltempo in Spagna: danni e vittime per le tempeste. VIDEO

L’ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha colpito buona parte dell’Europa, dall’Italia all’Inghilterra, non ha risparmiato nemmeno la Spagna: la penisola iberica infatti ha registrato temperature abbondantemente sotto la media, nevicate diffuse e venti intensi. Tre persone hanno perso la vita questa settimana a causa del maltempo, e adesso che le temperature si stanno rialzando scatta l’allarme per possibili inondazioni dovute al repentino scioglimento della neve.

Maltempo in Spagna: la situazione

La Spagna a inizio settimana è stata colpita da una serie di tempeste: i fenomeni atmosferici, come detto, hanno portato a intense precipitazioni anche nevose in varie parti della penisola Iberica, unite a temperature sotto le medie stagionali e venti che hanno soffiato fino a 120km/h. Tre persone sono morte a causa delle condizioni meteo avverse. Oltre al tragico bilancio di vittime, il maltempo ha causato anche vari disagi: oltre 100 strade in tutto il Paese sono state chiuse a causa delle nevicate o degli allagamenti, mentre i servizi d’emergenza sono dovuti intervenire a più riprese per mettere in salvo persone rimaste bloccate dal maltempo.

Maltempo in Spagna: allerta inondazioni

Le temperature sotto le medie stagionali sono attese ancora in questi giorni, anche se il peggio delle perturbazioni dovrebbe essere passato. L’allerta, adesso, si concentra sulla neve caduta in questi giorni: il rialzo termico nelle prossime giornate potrebbe portare a un repentino scioglimento, causando quindi il rischio di ulteriori allagamenti e inondazioni in territori già saturi per via delle precipitazioni degli ultimi giorni.