Pioggia, alluvioni e gelo: il maltempo flagella il Regno Unito. VIDEO

Prima le piogge intense, che hanno causato danni e alluvioni in varie parti del Paese, e poi un’ondata di freddo e neve: il Regno Unito è ormai da giorni nella morsa del maltempo. Gli eventi estremi sono iniziati nel weekend appena trascorso, quando le ingenti precipitazioni hanno causato prima allerte e poi allagamenti in diverse zone: particolarmente colpita la città di York, dove parte del centro è finita sott’acqua. Alluvioni si sono registrate anche nel Gloucestershire e nel Worcestershire.

Maltempo nel Regno Unito: i rischi

Dopo le pesanti alluvioni, il Regno Unito è stato raggiunto da un’ondata di freddo: ieri le temperature in Scozia sono scese a -10 gradi, la neve è caduta in Irlanda del Nord e un’allerta per il pericolo-ghiaccio è stata rilasciata per il sud-ovest dell’Inghilterra a causa del freddo e delle attese precipitazioni. Secondo quanto riporta il Guardian, il responsabile degli eventi estremi dell’Uk Health Security Agency Agostinho Sousa ha detto: “Il gelo può avere un grave impatto sulla salute, in particolare per le persone anziane e per quelle con patologie preesistenti.

L’allerta per il gelo: “Non viaggiate”

Le condizioni meteo sono talmente estreme che in alcune zone le autorità hanno invitato i cittadini a mettersi in viaggio solo se “strettamente necessario”. Sono state emesse diverse allerte per le condizioni avverse: le previsioni meteo parlano di abbondanti nevicate in ampie aree del Paese. Intanto rimangono in vigore diverse allerte per possibili inondazioni, a certificare il rischio che il peggio per il Regno Unito non sia ancora arrivato.