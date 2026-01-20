Maltempo nel Siracusano, evacuato il borgo di Marzamemi

Una fortissima ondata di maltempo sta interessando da giorni la Sicilia dove, nelle scorse ore, è stata disposta l'evacuazione del borgo marinaro di Marzamemi, a Pachino, nel Siracusano.

Marzamemi evacuazione dopo l'ondata di maltempo sulla Sicilia

La Sicilia orientale e meridionale è nella morsa del maltempo complice il passaggio del ciclone Harry che sta interessando tutto il Sud Italia, Isole maggiori comprese. Nelle ultime ore si sono registrati fenomeni temporaleschi intensi e violenti accompagnati da fortissime mareggiate che hanno richiesto l'evacuazione del borgo di Marzamemi, nel Siracusano.

Le mareggiate forti e violente lungo la zona costiera hanno fatto scattare l'allarme con Giuseppe Gambuzza, il sindaco di Pachino, che ha firmato un'ordinanza di evacuazione. Una decisione sopraggiunta dopo un vertice d'urgenza con la Protezione civile complice il peggioramento delle condizioni climatiche. Tra le zone più a rischio: Balata, Marinella, Porto Fossa.

Proprio il personale della Protezione Civile si è recato nel borgo di Marzamemi per avvisare i residenti di sgomberare le abitazioni, mentre il Comune ha attivato prontamente un piano di emergenza con strutture di accoglienza per tutte le famiglie.

Allerta meteo in Sicilia: tutte le zone a rischio piogge e mareggiate

Nelle ultime ore tutta la Sicilia orientale e meridionale ha dovuto fare i conti con una violenta ondata di maltempo accompagnata da forti venti e mareggiate. Fa paura la mareggiata che ha colpito Mazara del Vallo con le onde che invadono la strada, ma l'allarme è scattato anche sull'isola di Pantelleria e nella zona Sud di Messina.

Intanto resta alta l'attenzione su tutta la Sicilia dove è stata diramata una triplice allerta meteo rossa, arancione e gialla per tutta la giornata di oggi, martedì 20 gennaio 2026. Tra le zone a rischio per l'allerta meteo rossa: Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.

L'allerta arancione e gialla, invece, sono state diramate nelle zone: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia