Meteo, scatta l'allerta rossa, arancione e gialla il 20 gennaio 2026 in Italia con scuole chiuse al Sud e nelle Isole

Nuovo bollettino di allerta meteo rossa, arancione e gialla per la giornata di domani, martedì 20 gennaio 2026 in Italia. Nelle prossime ore sono previsti fenomeni meteorologici intensi e violenti tali da far scattare una triplice allerta meteo con conseguente chiusura delle scuole in diverse regioni.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta rossa con scuole chiuse il 20 gennaio 2026

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per martedì 20 gennaio 2026 un nuovo bollettino di allerta meteo rossa in Italia. Non si placa l'ondata di maltempo che, sulla scia dell'arrivo del ciclone Harry, continua ad interessare gran parte del Sud Italia, Isole comprese. Nelle prossime ore è stato diramato uno stato di allerta meteo rossa su Calabria, Sicilia e Sardegna dove sono attesi fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da richiedere anche la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in tantissimi comuni.

Nel dettaglio l'allerta rossa che indica il livello più alto di criticità, segnalando fenomeni meteorologici o idrologici estremi e molto pericolosi per le persone e le cose, con alta probabilità di danni estesi e gravi interruzioni di servizi è stata emessa il 20 gennaio 2026 per rischio idraulico in:

Calabria : Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale;

: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale; Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.

La Protezione Civile ha diramato anche un bollettino di allerta rossa di elevata criticità per rischio idrogeologico il 20 gennaio 2026 nelle regioni e zone:

Calabria : Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale;

: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale; Sardegna : Iglesiente, Campidano, Bacini Flumendosa - Flumineddu, Gallura;

: Iglesiente, Campidano, Bacini Flumendosa - Flumineddu, Gallura; Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.

Allerta arancione il 20 gennaio 2026 in Italia: ecco dove

La Protezione Civile ha diramato per martedì 20 gennaio 2026 anche un bollettino di allerta arancione in Italia. Il ciclone Harry continua a farsi sentire con fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da far scattare lo stato di allerta arancione, che prevede criticità moderata con il rischio di forti temporali, nubifragi, raffiche di vento, grandinate, gelate, nevicate intense, possibili frane, inondazioni, danni ad argini. L'allerta arancione è stata emessa per rischio piogge e temporali il 20 gennaio 2026 in:

Calabria : Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;

: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale; Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.

Sempre il 20 gennaio 2026 scatta anche l'allerta arancione per rischio idraulico in tre regioni del Sud Italia:

Calabria : Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;

: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale; Sardegna : Iglesiente, Campidano, Bacini Flumendosa - Flumineddu, Gallura;

: Iglesiente, Campidano, Bacini Flumendosa - Flumineddu, Gallura; Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie.

L'allerta arancione di moderata criticità per rischio idrogeologico, invece, è stata diffusa per martedì 20 gennaio 2026 nelle regioni e zone:

Calabria : Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;

: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale; Sardegna : Bacino del Tirso;

: Bacino del Tirso; Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

Ma non finisce qui, visto che il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per martedì 20 gennaio 2026 anche un bollettino di allerta meteo gialla. Lo stato di allerta gialla indica una criticità ordinaria per il rischio di fenomeni localmente intensi e potenzialmente pericolosi, come temporali forti, nubifragi, allagamenti di sottopassi, rigurgiti fognari, smottamenti e caduta massi. Si tratta di eventi meteorologici rischiosi, ma gestibili a livello locale con intervento di Protezione Civile e Vigili del Fuoco. L'allerta gialla per rischio piogge e temporali il 20 gennaio 2026 scatta in:

Basilicata ;

; Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale.

Massima attenzione poi per lo stato di allerta meteo gialla per rischio idraulico che probabilità di danni causati da esondazioni e alluvioni di fiumi e corsi d'acqua principali, dovute al superamento delle loro capacità di deflusso (per tracimazione dagli argini o rottura degli stessi), generalmente a seguito di forti piogge o eventi climatici eccezionali. L'allerta è stata emessa per il 20 gennaio 2026 nelle regioni e zone:

Calabria : Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;

: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale; Sardegna : Bacino del Tirso, Logudoro, Bacini Montevecchio - Pischilappiu;

: Bacino del Tirso, Logudoro, Bacini Montevecchio - Pischilappiu; Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

Infine da non sottovalutare è lo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico emessa in:

Calabria : Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;

: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale; Sardegna: Logudoro, Bacini Montevecchio - Pischilappiu.

Scuole chiuse per allerta meteo il 20 gennaio 2026 in Italia: la lista dei comuni

Dalla Sicilia alla Calabria fino alla Sardegna: la lista dei comuni dove è stata richiesta la chiusura delle scuole il giorno 20 gennaio 2026 in concomitanza dell'allerta meteo rossa, arancione e gialla diramate dal Dipartimento della Protezione Civile. Ecco la lista di tutte le scuole chiuse:

Scuole chiuse il 20 gennaio 2026 in provincia di Catanzaro

Amato

Gizzeria

Isca sullo Ionio

Lamezia Terme

Miglierina

San Sostene

Sellia Marina

Tiriolo

Scuole chiuse il 20 gennaio 2026 in provincia di Cosenza

Amendolara

Longobucco

Scuole chiuse il 20 gennaio 2026 in provincia di Reggio Calabria

Reggio Calabria

Gioia Tauro

Locri

Melicuccà

Melicucco

Melito di Porto Salvo

Montebello Jonico

Motta San Giovanni

Oppido Mamertina

Palmi

Samo

Seminara

Scuole chiuse il 20 gennaio 2026 in provincia di Crotone

Verzino

Scuole chiuse il 20 gennaio 2026 in provincia di Vibo Valentia

Vibo Valentia

Scuole chiuse il 20 gennaio 2026 in provincia di Messina

Messina

Capo d’Orlando

Capri Leone

Caronia

Castell’Umberto

Condrò

Forza d’Agrò

Furci Siculo

Galati Mamertino

Gioiosa Marea

Librizzi

Lipari

Montagnareale

Naso

Nizza di Sicilia

Novara di Sicilia

Pace del Mela

Piraino

Roccella Valdemone

Rodì Milici

San Marco d’Alunzio

Sant’Agata di Militello

Sant’Alessio Siculo

Savoca

Scaletta Zanclea

Spadafora

Torregrotta

Ucria

Scuole chiuse il 20 gennaio 2026 in provincia di Catania

Catania

Aci Sant’Antonio

Aci Catena

Acireale

Adrano

Giarre

Linguaglossa

Mascalucia

San Pietro Clarenza

Valverde

Scuole chiuse il 20 gennaio 2026 in provincia di Caltanissetta

Caltanissetta

Gela

Mussomeli

Niscemi

Riesi

Scuole chiuse il 20 gennaio 2026 in provincia di Agrigento

Agrigento

Camastra

Canicattì

Cianciana

Licata

Scuole chiuse il 20 gennaio 2026 in provincia di Siracusa

Siracusa e tutti i Comuni della Provincia

Scuole chiuse il 20 gennaio 2026 in provincia di Ragusa

Ragusa e tutti i Comuni della Provincia

Scuole chiuse il 20 gennaio 2026 in provincia di Trapania

Marsala

Pantelleria

Scuole chiuse il 20 gennaio 2026 in provincia di Palermo

Cefalù

Scuole chiuse il 20 gennaio 2026 in Sardegna