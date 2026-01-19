Meteo, scatta l'allerta rossa, arancione e gialla il 20 gennaio 2026 in Italia con scuole chiuse al Sud e nelle Isole
Nuovo bollettino di allerta meteo rossa, arancione e gialla per la giornata di domani, martedì 20 gennaio 2026 in Italia. Nelle prossime ore sono previsti fenomeni meteorologici intensi e violenti tali da far scattare una triplice allerta meteo con conseguente chiusura delle scuole in diverse regioni.
Maltempo in Italia: scatta l'allerta rossa con scuole chiuse il 20 gennaio 2026
Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per martedì 20 gennaio 2026 un nuovo bollettino di allerta meteo rossa in Italia. Non si placa l'ondata di maltempo che, sulla scia dell'arrivo del ciclone Harry, continua ad interessare gran parte del Sud Italia, Isole comprese. Nelle prossime ore è stato diramato uno stato di allerta meteo rossa su Calabria, Sicilia e Sardegna dove sono attesi fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da richiedere anche la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in tantissimi comuni.
Nel dettaglio l'allerta rossa che indica il livello più alto di criticità, segnalando fenomeni meteorologici o idrologici estremi e molto pericolosi per le persone e le cose, con alta probabilità di danni estesi e gravi interruzioni di servizi è stata emessa il 20 gennaio 2026 per rischio idraulico in:
- Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale;
- Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.
La Protezione Civile ha diramato anche un bollettino di allerta rossa di elevata criticità per rischio idrogeologico il 20 gennaio 2026 nelle regioni e zone:
- Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale;
- Sardegna: Iglesiente, Campidano, Bacini Flumendosa - Flumineddu, Gallura;
- Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.
Allerta arancione il 20 gennaio 2026 in Italia: ecco dove
La Protezione Civile ha diramato per martedì 20 gennaio 2026 anche un bollettino di allerta arancione in Italia. Il ciclone Harry continua a farsi sentire con fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da far scattare lo stato di allerta arancione, che prevede criticità moderata con il rischio di forti temporali, nubifragi, raffiche di vento, grandinate, gelate, nevicate intense, possibili frane, inondazioni, danni ad argini. L'allerta arancione è stata emessa per rischio piogge e temporali il 20 gennaio 2026 in:
- Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
- Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.
Sempre il 20 gennaio 2026 scatta anche l'allerta arancione per rischio idraulico in tre regioni del Sud Italia:
- Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
- Sardegna: Iglesiente, Campidano, Bacini Flumendosa - Flumineddu, Gallura;
- Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie.
L'allerta arancione di moderata criticità per rischio idrogeologico, invece, è stata diffusa per martedì 20 gennaio 2026 nelle regioni e zone:
- Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
- Sardegna: Bacino del Tirso;
- Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.
Ma non finisce qui, visto che il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per martedì 20 gennaio 2026 anche un bollettino di allerta meteo gialla. Lo stato di allerta gialla indica una criticità ordinaria per il rischio di fenomeni localmente intensi e potenzialmente pericolosi, come temporali forti, nubifragi, allagamenti di sottopassi, rigurgiti fognari, smottamenti e caduta massi. Si tratta di eventi meteorologici rischiosi, ma gestibili a livello locale con intervento di Protezione Civile e Vigili del Fuoco. L'allerta gialla per rischio piogge e temporali il 20 gennaio 2026 scatta in:
- Basilicata;
- Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale.
Massima attenzione poi per lo stato di allerta meteo gialla per rischio idraulico che probabilità di danni causati da esondazioni e alluvioni di fiumi e corsi d'acqua principali, dovute al superamento delle loro capacità di deflusso (per tracimazione dagli argini o rottura degli stessi), generalmente a seguito di forti piogge o eventi climatici eccezionali. L'allerta è stata emessa per il 20 gennaio 2026 nelle regioni e zone:
- Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;
- Sardegna: Bacino del Tirso, Logudoro, Bacini Montevecchio - Pischilappiu;
- Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.
Infine da non sottovalutare è lo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico emessa in:
- Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;
- Sardegna: Logudoro, Bacini Montevecchio - Pischilappiu.
Scuole chiuse per allerta meteo il 20 gennaio 2026 in Italia: la lista dei comuni
Dalla Sicilia alla Calabria fino alla Sardegna: la lista dei comuni dove è stata richiesta la chiusura delle scuole il giorno 20 gennaio 2026 in concomitanza dell'allerta meteo rossa, arancione e gialla diramate dal Dipartimento della Protezione Civile. Ecco la lista di tutte le scuole chiuse:
Scuole chiuse il 20 gennaio 2026 in provincia di Catanzaro
- Amato
- Gizzeria
- Isca sullo Ionio
- Lamezia Terme
- Miglierina
- San Sostene
- Sellia Marina
- Tiriolo
Scuole chiuse il 20 gennaio 2026 in provincia di Cosenza
- Amendolara
- Longobucco
Scuole chiuse il 20 gennaio 2026 in provincia di Reggio Calabria
- Reggio Calabria
- Gioia Tauro
- Locri
- Melicuccà
- Melicucco
- Melito di Porto Salvo
- Montebello Jonico
- Motta San Giovanni
- Oppido Mamertina
- Palmi
- Samo
- Seminara
Scuole chiuse il 20 gennaio 2026 in provincia di Crotone
- Verzino
Scuole chiuse il 20 gennaio 2026 in provincia di Vibo Valentia
- Vibo Valentia
Scuole chiuse il 20 gennaio 2026 in provincia di Messina
- Messina
- Capo d’Orlando
- Capri Leone
- Caronia
- Castell’Umberto
- Condrò
- Forza d’Agrò
- Furci Siculo
- Galati Mamertino
- Gioiosa Marea
- Librizzi
- Lipari
- Montagnareale
- Naso
- Nizza di Sicilia
- Novara di Sicilia
- Pace del Mela
- Piraino
- Roccella Valdemone
- Rodì Milici
- San Marco d’Alunzio
- Sant’Agata di Militello
- Sant’Alessio Siculo
- Savoca
- Scaletta Zanclea
- Spadafora
- Torregrotta
- Ucria
Scuole chiuse il 20 gennaio 2026 in provincia di Catania
- Catania
- Aci Sant’Antonio
- Aci Catena
- Acireale
- Adrano
- Giarre
- Linguaglossa
- Mascalucia
- San Pietro Clarenza
- Valverde
Scuole chiuse il 20 gennaio 2026 in provincia di Caltanissetta
- Caltanissetta
- Gela
- Mussomeli
- Niscemi
- Riesi
Scuole chiuse il 20 gennaio 2026 in provincia di Agrigento
- Agrigento
- Camastra
- Canicattì
- Cianciana
- Licata
Scuole chiuse il 20 gennaio 2026 in provincia di Siracusa
- Siracusa e tutti i Comuni della Provincia
Scuole chiuse il 20 gennaio 2026 in provincia di Ragusa
- Ragusa e tutti i Comuni della Provincia
Scuole chiuse il 20 gennaio 2026 in provincia di Trapania
- Marsala
- Pantelleria
Scuole chiuse il 20 gennaio 2026 in provincia di Palermo
- Cefalù
Scuole chiuse il 20 gennaio 2026 in Sardegna
- Arzachena
- Cagliari
- Calangianus
- Carbonia
- Barrali
- Decimomannu
- Dolianova
- Domusnovas
- Loiri Porto San Paolo
- Monastir
- Olbia
- Santa Teresa Gallura
- Sinnai
- Villaputzu