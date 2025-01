Maltempo Sicilia: quanta pioggia è caduta tra Siracusa e Ragusa? I dati

La forte ondata di maltempo che da giorni sta interessando buona parte d'Italia non ha risparmiato la Sicilia dove le piogge sono tornate fitte e copiose dopo lunghi mesi di siccità. La situazione e i dati degli ultimi giorni.

Meteo, Sicilia sotto le pioggia: i dati

La Sicilia ha dovuto fare i conti negli ultimi giorni con un clima instabile segnato dal passaggio di una violenta perturbazione che ha fatto registrare danni e disagi in diverse città. Il maltempo registrato nell'isola è stato confermato anche dallo stato di allerta meteo gialla diramata dal Dipartimento della Protezione Civile. I disagi non sono mancati considerando che dopo mesi di siccità, diverse città e comuni sono state travolti dalle piogge battenti.

In particolare a Pachino, comune italiano del libero consorzio comunale di Siracusa in Sicilia, le piogge sono state talmente copiose da far registrare un dato record: son caduti ben 227 mm di pioggia. Il Sud-Est della Sicilia in genere è stato interessato da fenomeni temporaleschi intensi con più di 130 mm di pioggia caduta. I dati segnalano anche 75 mm di pioggia caduta a Catania e 60 mm nel Palermitano. A parte i disagi causati dalle forti piogge, questa ondata di maltempo è stata in parte anche una buona notizia in una regione che da mesi deve contrastare la siccità.

Piogge in Sicilia: il maltempo causa disagi tra Palermo e le Eolie

L'ondata di maltempo che da giorni sta interessando la Sicilia ha causato una serie di danni e disagi in tante città. A cominciare da Palermo dove le piogge battenti hanno causato l'allagamento di diverse strade con i vigili del fuoco che sono dovuti intervenire per salvare un uomo rimasto bloccato in strada. Non solo, problemi e disagi anche lungo la statale 113 con il traffico in tilt per l'allagamento della carreggiata. Le piogge abbondanti hanno causato anche la riapertura di buche nelle strade del centro.

Danni e disagi anche sulle isole Eolie a cominciare da Ginostra, frazione del comune di Lipari, nella città metropolitana di Messina, dove le piogge hanno causato un black out della corrente elettrica durato 8 ore. Anche a Lipari, nella frazione di Canneto, i forti temporali hanno allagato le strade rendendole impraticabili, ma anche diverse abitazioni poste ai piani terra. Infine danni anche al porto di Filicudi, sempre nelle isole Eolie.