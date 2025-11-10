FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Maltempo Sicilia, disagi a Palermo e nubifragio a Taormina: le ul...

Maltempo Sicilia, disagi a Palermo e nubifragio a Taormina: le ultime notizie

Una forte ondata di maltempo ha colpito in questo fine settimana la Sicilia causando numerosi disagi a Palermo, ma soprattutto nel Messinese. Da Taormina a Licata si sono registrati numerosi allagamenti.
Clima10 Novembre 2025 - ore 12:22 - Redatto da Meteo.it
Clima10 Novembre 2025 - ore 12:22 - Redatto da Meteo.it

Così come preannunciato il maltempo ha colpito la Sicilia causando numerosi disagi in diverse città come Palermo. Un nubifragio ha causato allagamenti a Taormina e a Messina. In generale un forte nubifragio ha colpito, nell'ultimo fine settimana, sia il versante ionico che quello tirrenico. Ecco tutte le ultime notizie su quanto accaduto nelle ultime ore e alcune immagini che giungono dalle zone più colpite.

Maltempo Sicilia: la situazione a Palermo

A causa dell'ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia nella città di Palermo si sono registrate piogge intense e numerosi allagamenti. I Vigili del Fuoco del Nucleo Sommozzatori sono oltretutto intervenuti per soccorrere alcune persone rimaste intrappolate nella loro auto a causa dell'acqua alta in via Ugo La Malfa, in prossimità del sottopassaggio. Solo in questo modo un uomo, una donna e un neonato di soli quattro mesi hanno potuto essere messi al sicuro ricevendo le cure necessarie da parte degli operatori del 118.

Nubifragio nel Messinese: cosa è accaduto a Taormina e Milazzo?

Un nubifragio ha colpito anche la zona del Messinese creando diversi problemi e disagi. La zona più colpita? Quella della splendida Taormina, dove ci sono stati allagamenti nella frazione di Trappitello. Qui una strada è stata chiusa al traffico per la caduta dei rami di un antico cipresso. Altri problemi si sono registrati presso i Giardini Naxos per l'allagamento della Statale in corrispondenza di contrada Pallio.

A Milazzo diverse strade sono state allagate. L'ennesimo temporale "con precipitazioni fuori dalla norma" così come lo ha definito il sindaco nel post su Facebook, ha causato numerosi disagi e richiesto diversi interventi da parte dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile.

In generale tra la mattina di domenica e il primo pomeriggio si sono registrati accumuli pluviometrici anche oltre i 100 mm sulla costa ionica. Dove è piovuto di più? Si sono registrati: 121 millimetri a Pagliara, 113 a Graniti, 108 a Casalvecchio Siculo e 104 mm a Mandanici. Altri dati? Nell'elenco compaiono ben 99 mm  di pioggia a Rimiti e 97 a Melia oltre che i 77 di Castelmola.

A causa dell'intenso temporale nel Messinese sono anche calate le temperature e il freddo ha iniziato ad essere il protagonista. Si stima che in alcune zone la colonnina di mercurio sia scesa anche di ben quattordici gradi.

Gli altri disagi causati dal maltempo in Sicilia

Nell'Agrigentino e più precisamente a Licata nella zona di Mollarella, invece, un tratto della statale 115 è stata sommersa dall'acqua. Oltre a ciò è crollato parte del muro perimetrale del cimitero dei Cappuccini. Per liberare la foce del collettore che sfocia nel mare è stato necessario, infine, utilizzare mezzi meccanici ad hoc.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo prossimi giorni: che tempo farà in questa prima metà di novembre?
    Clima10 Novembre 2025

    Meteo prossimi giorni: che tempo farà in questa prima metà di novembre?

    L'Italia sembra già in piena estate di San Martino con sole e nebbie al Centro-Nord con temperature miti. Nuvole al Sud.
  • Maltempo, mareggiate e onde anomale a Tenerife: si contano morti e feriti
    Clima10 Novembre 2025

    Maltempo, mareggiate e onde anomale a Tenerife: si contano morti e feriti

    Una violenta tempesta ha colpito Tenerife, causando vittime e numerosi feriti in diversi tratti costieri dell’isola spagnola.
  • Weekend di maltempo al Sud e sulle Isole, poi dalla prossima settimana torna il sole con la rimonta dell'alta pressione. Le previsioni
    Clima8 Novembre 2025

    Weekend di maltempo al Sud e sulle Isole, poi dalla prossima settimana torna il sole con la rimonta dell'alta pressione. Le previsioni

    Piogge e temporali anche intensi al Sud e Isole, mentre sole e clima stabile al Nord. Dalla prossima settimana torna l'alta pressione.
  • Meteo, allerta arancione e gialla il 9 novembre 2025 in Italia: ecco dove
    Clima8 Novembre 2025

    Meteo, allerta arancione e gialla il 9 novembre 2025 in Italia: ecco dove

    Scatta la duplice allerta arancione e gialla il 9 novembre 2025 in Italia: ecco le regioni a rischio.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: sole, stabilità e clima mite fino a venerdì 14! Cosa cambia nel weekend?
Tendenza10 Novembre 2025
Meteo: sole, stabilità e clima mite fino a venerdì 14! Cosa cambia nel weekend?
L'alta pressione è la protagonista della settimana appena iniziata, con una fase stabile che andrà avanti fino a venerdì 14. Poi possibile svolta
Meteo, super-anticiclone in rinforzo: fase stabile e molto mite
Tendenza9 Novembre 2025
Meteo, super-anticiclone in rinforzo: fase stabile e molto mite
Nella parte centrale della settimana, almeno fino a venerdì 14 novembre, tempo stabile e temperature molto miti. La tendenza meteo
Meteo, confermata l'estate di San Martino. La tendenza
Tendenza8 Novembre 2025
Meteo, confermata l'estate di San Martino. La tendenza
Torna l'alta pressione: fino a venerdì 14 novembre condizioni di stabilità diffusa anche se non sarà soleggiato ovunque e temperature sopra le medie
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 10 Novembre ore 21:12

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154