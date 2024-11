Maltempo Sicilia: allagamenti a Catania, la situazione

Negli ultimi giorni la Sicilia sta facendo i conti con una forte ondata di maltempo causata dal passaggio della prima perturbazione del mese. Piogge e temporali, anche intensi, si sono abbattuti in diversi comuni causando danni, disagi ed allagamenti. Tra le zone più colpite c'è sicuramente la città di Catania.

Maltempo a Catania, scatta l'allerta rossa con scuole chiuse

Prosegue l'ondata di maltempo in Sicilia dove è stata diramata una triplice allerta meteo rossa, arancione e gialla in buona parte della regione. Diverse le zone in cui è stata diramata l'allerta meteo rossa per rischio idraulico e idrogeologico, in particolare la città di Catania dove il sindaco ha ordinato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

Nel Catanese nelle ultime ore si sono registrate piogge intense con accumuli importanti di acqua che hanno causato allagamenti e disagi alla circolazione. Lungo la Stradale Primosole, nella zona industriale di Catania, l'acqua ha raggiunto il livello della strada richiedendo l'intervento dei soccorritori. Nel giro di poche ore, infatti, è caduta tanta di quell'acqua da allagare il manto stradale per centinaia di metri. La situazione è ancora sotto controllo, visto che in giornata sono previsti nuovi sistemi temporaleschi che interesseranno le zone di mare, ma anche i centri cittadini.

Maltempo in Sicilia: allerta massima tra Catania e Messina per piogge e temporali

In tutta la Sicilia massima attenzione, visto che è stata diramata anche l'allerta rossa e arancione. Occhi puntati sulle province di Catania e Messina, ma anche tra le province di Palermo e Messina dove è scattata l'allerta gialla.

Si prevedono, leggendo bollettino della Protezione civile regionale, "precipitazioni, da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, assumendo localmente anche carattere di persistenza sui settori orientali". "I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento".