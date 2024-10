Maltempo Sardegna: nubifragio e allagamenti a Sassari. La situazione

Il maltempo in Sardegna ha colpito soprattutto la città di Sassari. Strade allagate, alberi abbattuti e di conseguenza traffico in tilt. Rio Calamasciu e Rio Gabbaru sono esondati in due parti diverse della città causando numerosi problemi e disagi. Ecco tutte le ultime notizie sulla situazione.

Maltempo a Sassari: nubifragio e allagamenti

L'ondata di maltempo in Sardegna ha causato disagi soprattutto a Sassari. Il vortice ciclonico in arrivo dal Nord Europa ha fatto sì che un vero e proprio nubifragio si abbattesse sulla città causando l'allagamento di molte strade e paralizzando così gran parte della città.

Un fiume d'acqua si è formato, ad esempio, nella zona di Santa Maria. Qui il sottopassaggio è stato chiuso al traffico, così come è accaduto sia in via Gramsci che in Corso Margherita. Un albero è stato abbattuto davanti all'Accademia di Belle Arti. Nel quartiere di Carbonazzi, invece, ha ceduto addirittura il manto stradale rendendo la via interessata impraticabile.

Il rio Calamasciu è esondato nella zona industriale di Predda Niedda nella città di Sassari mentre il rio Gabbaru è esondato a Sant’Orsola e a San Quirico. Il canale che passa sotto la ferrovia ha causato numerosi disagi. La sua esondazione ha portato l'acqua a raggiungere le case circostanti, ad allagare i primi piani, gli scantinati e i garage.

Nel mentre, a Sassari, il nostro temerario SIGNO' TO', impavido sfida le correnti del Rio delle Amazzoni pic.twitter.com/pIMAxFHWKZ — Mago Sagazzu🦎☭🇵🇸🗝 (@sardum) October 3, 2024

Si sono registrati crolli - a causa delle ingenti infiltrazioni d'acqua - nella scuola primaria Tola.

In generale in poche ore sono caduti ben 55.6 millimetri di pioggia in una zona in cui la media mensile è di 66,6 millimetri. Per i vari problemi e disagi numerose chiamate sono state fatte al centralino dei Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile. Solo quest'ultima ha effettuato oltre 30 interventi in tutto il territorio comunale.

⛈ Temporali a #Sassari, i numeri della giornata di ieri



🔹 55.6 mm di pioggia caduta in poche ore (media mensile 66,6 mm)

🔹 Oltre 30 interventi in tutto il territorio comunale

🔹 Più di 60 operatori tra funzionari, agenti, barracelli e volontari



👉 https://t.co/tPX36WASG8 pic.twitter.com/ccMVt99aao — Comune di Sassari (@comunedisassari) October 4, 2024

Secondo quanto riportato nella nota stampa del Comune di Sassari l'evento eccezionale non ha consentito alle caditoie di far fronte alle forti precipitazioni. Oltre a questo il temporale, con le forti piogge e il vento, ha trasportato detriti e altre foglie che hanno ostruito le grate dei tombini.

Le previsioni per i prossimi giorni

Già da oggi, 4 ottobre, la situazione è in miglioramento. Si attendono condizioni meteo più stabili anche nel fine settimana. Tra martedì e mercoledì prossimo, però, potrebbe arrivare sulla Sardegna un nuovo peggioramento. È ancora presto per dirlo o per conoscerne i dettagli. Bisognerà attendere i prossimi aggiornamenti meteo per capire oltretutto se la città di Sassari sarà interessata da ulteriori nubifragi che potranno causati altri allagamenti.