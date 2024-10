Maltempo, troppa pioggia in Piemonte: Il Po esonda in centro a Torino

Prosegue l'emergenza maltempo in Italia colpita da una violenta perturbazione. Da Nord a Sud si registrano danni, allagamenti criticità per le forti piogge. In particolare in Piemonte si registrano disagi importanti nella città di Torino dopo l'esondazione del Po. La situazione.

Maltempo Piemonte: scatta l'allerta gialla in tutta la regione

E' allarme maltempo in Piemonte a causa delle forti ed abbondanti piogge che, nelle ultime ore, hanno colpita tutta la regione facendo ingrossare tutti i fiumi. Nel pomeriggio di ieri, venerdì 18 ottobre, è esondato il Po allagando la città di Torino e i Murazzi con il sindaco che ha firmato immediatamente l'ordinanza di chiudere tutti i locali lungo il fiume. Danni e disagi anche nell'Alessandrino dove due operai sono stati travolti dalla piena, ma messi in salvo dall'intervento dei Vigili del Fuoco.

Allagamenti in serata anche a Pinerolo, comune nella città metropolitana di Torino , dove le strade si sono trasformate in fiumi. Due persone, rimaste bloccate nella loro auto in un sottopassaggio, sono state soccorse dall'intervento dei Vigili del Fuoco.

Intanto prosegue l'ondata di maltempo in tutto il Piemonte con lo stato di allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico nelle zone: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Scrivia, Pianura settentrionale.

Piemonte, prosegue l'ondata di maltempo anche nel weekend

Non si placa l'ondata di maltempo, associata alla perturbazione n.8 di ottobre, che sta facendo registrare lungo tutto lo stivale danni e criticità. La regione Piemonte fa i conti con piogge e temporali abbondanti che hanno causato l'ingrossamento di diversi fiumi. La situazione critica è costantemente monitorata dall'Arpa, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, che ha emesso per la giornata di oggi, sabato 19 ottobre, uno stato di allerta meteo gialla per valli del Bormida e del Belbo, per la pianura e le zone collinari torinesi e per il Biellese.

Dopo 48 ore di piogge continue il Po ha allagato i Murazzi nel centro di Torino. Cose accadute anche in anni passati ma con la differenza che oggi la Natura è incazzata più che mai e nessuno fa più nulla sia per contenere con la costruzione di bacini idrici o per pulire i fiumi. pic.twitter.com/QQ3SZ2btrW — Marco Maut (@GennaroBeninca1) October 19, 2024

Acqua alta intanto a Torino e nei pressi dei Murazzi dopo l'esondazione del Po, ma la situazione è molto critica anche sull'alto Novarese, nel Verbano Cusio Ossola e nel Biellese dove sono caduti quasi 200 mm di pioggia in sole 48 ore. Le piogge intense stanno mettendo a rischio gli alvei dei fiumi piemontesi al confine con la Liguria e destano ancora apprensione le previsioni meteo che delineano ancora piogge e temporali.