FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Maltempo in Molise, torna la frana a Petacciato: 50 persone evacu...

Maltempo in Molise, torna la frana a Petacciato: 50 persone evacuate

Strade e ferrovie bloccate e cinquanta persone evacuate. La frana del Petacciato torna a far paura dopo essersi riattivata a causa delle ingenti piogge che nelle scorse settimane hanno colpito il Molise
Ambiente9 Aprile 2026 - ore 13:45 - Redatto da Meteo.it
Ambiente9 Aprile 2026 - ore 13:45 - Redatto da Meteo.it

A causa del maltempo in Molise si è riattivata la frana del Petacciato, in provincia di Campobasso. Le conseguenze? Cinquanta persone evacuate, autostrada A14 chiusa in via precauzionale nel tratto compreso tra Vasto sud e Termoli, linea ferroviaria Bari-Pescara interrotta tra Termoli e Montenero di Bisaccia e strada statale 16 chiusa. Ecco le ultime notizie.

Maltempo in Molise: cosa sappiamo della frana a Petacciato?

Cosa sappiamo della frana storica a Petacciato, in provincia di Campobasso? Perché si parla di frana storica? Ebbene come sottolineato dagli esperti il movimento franoso di questa zona risale a molti anni fa, anzi a più di 100 anni.

Si tratta di una frana intermittente che risulta impossibile da fermare. Proprio per questo motivo gli esperti del settore ricordano che proprio tra il 1906 e il 2015 sono stati registrati almeno 15 episodi franosi, nella stessa area, spesso in concomitanza con periodi di piogge intense, così come è avvenuto nelle scorse settimane.

Tale frana non è da dunque da sottovalutare in quanto si tratta di una delle più grandi d'Europa. L'area interessata da tale frana ha una superficie di circa 4 km², con un fronte di circa 2 chilometri. Le cause? Sono da far risalire allo scivolamento di conglomerati e depositi sabbiosi lungo i livelli argillosi sottostanti. Gli studiosi che ne stanno seguendo i movimenti segnalano che l’evoluzione geomorfologica di questa frana è caratterizzata da un movimento retrogressivo  - in quanto interessa porzioni di terreno sempre più a monte verso l’abitato - e da uno scivolamento più ampio verso mare.

Le conseguenze del maltempo: la frana spacca in due l'Italia

La riattivazione della frana è dovuta per le conseguenze dell'ondata di maltempo abbattutasi sul litorale molisano e che ha portato al crollo del ponte sul Trigno. Cinquanta persone sono state evacuate. Oltre a ciò, tale movimento tellurico ha spezzato in due la dorsale adriatica creando disagi e caos in: Abruzzo, Molise e Puglia.

o9Ora, in grossa emergenza, si deve cercare di capire come agire per ripristinare i collegamenti su strada e su rotaia ed evitare che diverse località rimangano isolate. Si devono mettere in sicurezza edifici ed infrastrutture e si deve cercare di capire come comportarsi. Mentre le Regioni attivano le richieste di stato di emergenza,  l'Anas e il Gruppo FS Italiane hanno attivato un piano di intervento straordinario per fronteggiare le gravi ripercussioni sulla viabilità provocate dal movimento franoso che ha interrotto l'autostrada A14 Bologna-Taranto tra Vasto Sud e Termoli, ma anche i collegamenti su rotaia con pesanti ripercussioni sull'andamento dei treni in tutta Italia.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Granchio rosso invasivo nel Mar Ionio: origine, diffusione e rischi
    Ambiente8 Aprile 2026

    Granchio rosso invasivo nel Mar Ionio: origine, diffusione e rischi

    Dopo il Granchio Blu, arriva anche quello Rosso in Italia. E la sua presenza preoccupa: ecco perché
  • Il Parco Nazionale delle Cinque Terre tra i più famosi al mondo: unico italiano nella top 10
    Ambiente3 Aprile 2026

    Il Parco Nazionale delle Cinque Terre tra i più famosi al mondo: unico italiano nella top 10

    Il Parco Nazionale delle Cinque Terre è stato eletto tra i dieci siti Unesco più popolari al mondo: è l'unico italiano presente nella top 10.
  • Pasqua e Pasquetta con il Fai: eventi unici tra castelli, dimore storiche e giardini in fiore
    Ambiente1 Aprile 2026

    Pasqua e Pasquetta con il Fai: eventi unici tra castelli, dimore storiche e giardini in fiore

    Durante le festività pasquali i siti del Fai si trasformano: tutte le iniziative.
  • 10 piante da coltivare anche con il pollice nero
    Ambiente26 Marzo 2026

    10 piante da coltivare anche con il pollice nero

    Il giardinaggio è uno degli hobby più amati e anche chi ha il pollice nero può ottenere ottimi risultati scegliendo le piante giuste.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, nuova fase di maltempo in arrivo dal 12 aprile: la tendenza
Tendenza9 Aprile 2026
Meteo, nuova fase di maltempo in arrivo dal 12 aprile: la tendenza
Dopo una lunga fase stabile tornano le piogge. Nessuna ondata di freddo: temperature in calo ma su valori normali per il periodo. La tendenza meteo dal 12 aprile
Meteo, alta pressione in indebolimento e calo termico: ecco quando
Tendenza8 Aprile 2026
Meteo, alta pressione in indebolimento e calo termico: ecco quando
Dopo una lunga fase stabile si profila un cambio di scenario soprattutto tra domenica e l'inizio della nuova settimana. La tendenza meteo
Meteo: da venerdì 10 possibile peggioramento con ritorno di aria fredda!
Tendenza7 Aprile 2026
Meteo: da venerdì 10 possibile peggioramento con ritorno di aria fredda!
La tendenza meteo per l'ultima parte della settimana vede un possibile peggioramento del tempo con afflusso di aria più fredda e calo termico.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 09 Aprile ore 15:02

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154