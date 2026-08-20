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Maltempo Milano, è allerta arancione in Lombardia: vento fino a 110 km/h e nuove limitazioni

Una nuova ondata di maltempo sta interessando la regione Lombardia dove scatta l'allerta meteo arancione per piogge e criticità.
Clima20 Agosto 2026 - ore 13:54 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Torna il maltempo in Lombardia dove nella giornata di oggi, giovedì 20 agosto 2026, scatta l'allerta meteo arancione di moderata criticità per rischio piogge e criticità.

Maltempo a Milano oggi, scatta l'allerta arancione con limiti in città

Dopo settimane segnate dalle ondate di calore dell'estate 2026, il maltempo torna protagonista sulla Lombardia e in particolare nella città di Milano dove sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da far scattare il livello arancione di allerta meteo. Il Dipartimento della Protezione Civile, infatti, ha diramato un bollettino di allerta meteo arancione per rischio temporali e idrogeologico in diverse zone, Milano compresa, visto che sono previsti temporali violenti e raffiche di vento oltre i 100 km/h.

Scatta così l'allerta meteo nella città di Milano con il Centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia che ha innalzato il livello di criticità in particolare nel capoluogo lombardo dove sono previsti eventi meteorologici intensi e violenti tra le 14 e 23 con un picco intorno alle 18.30. Secondo i dati, sono previsti fino a 35mm di pioggia con piogge e temporali accompagnati da grandinate e raffiche di vento fino a 110 km/h.

Allerta arancione in Lombardia: le zone a rischio per la Protezione Civile

L'allerta meteo di livello arancione emessa in tutta la regione Lombardia nella giornata di oggi, giovedì 20 agosto 2026, ha spinto Palazzo Marino ad alcune disposizioni speciali e straordinarie per affrontare al meglio questa ondata di maltempo. Chiusi a Milano tutti i parchi cittadini, ma anche i servizi educativi presenti nelle aree verdi. Chiudono anche le biblioteche comunali, il Planetario e i cimiteri. Stop anche all'apertura di alcune strutture pubbliche come i centri balneari Solari, Romano, Cardellino e Sant’Abbondio.

La Protezione Civile della Regione Lombardia ha attivato il controllo del livello dei fiumi Lambro e Seveso. Non solo, tutti i cittadini sono invitati a non avvicinarsi ad alberi, cantieri, tende ed impalcature e a mettere in sicurezza qualsiasi oggetto presente sui balconi visto che potrebbero creare danni in presenza di forti raffiche di vento.

Ecco le zone interessate dall'allerta meteo arancione in Lombardia il 20 agosto 2026:

  • allerta arancione per rischio temporali in Lombardia nelle zone:Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale;
  • allerta arancione per rischio idrogeologico in Lombardia nelle zone: Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche.
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Ultimo aggiornamento Giovedì 20 Agosto ore 21:15

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