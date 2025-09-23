Maltempo Lombardia: temporali e frane in tutta la regione, esondato il Seveso

La regione Lombardia è stata investita ieri, 22 settembre, da un violento fronte di maltempo che ha causato gravi disagi, in particolare nelle province di Como, Monza e Varese, dove si segnalano estesi allagamenti e diverse situazioni di emergenza.

A Milano, nonostante siano entrati in funzione sia il bacino di contenimento del Parco Nord sia, per la prima volta, quello di Senago, le abbondanti precipitazioni che hanno interessato l'intero bacino del Seveso hanno provocato lo straripamento del torrente nel quartiere Niguarda, in zona Pratocentenaro.

Maltempo Lombardia, esondato il Seveso

Nella mattinata di lunedì 22 settembre 2025, l’assessore alla Sicurezza e alla Protezione Civile del Comune di Milano, Marco Granelli, ha comunicato che nel territorio di Seveso si sono registrati circa 200 millimetri di pioggia in poche ore, con precipitazioni molto intense anche nei comuni di Cantù e Paderno Dugnano. Per prevenire danni legati a una possibile esondazione del fiume Lambro, sono state innalzate le paratie mobili a Ponte Lambro.

Nel frattempo, l’abbondante quantità d’acqua ha causato la fuoriuscita dai tombini in via Vittorini, considerata una delle zone più delicate della città. I vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi su tutto il territorio urbano. In via Val Cismon, nel quartiere milanese di Niguarda, interessato dall’esondazione del Seveso, è stato necessario evacuare una scuola paritaria.

#Maltempo #Como, #vigilidelfuoco impegnati a Cabiate per l’esondazione del Seveso: squadre di soccorritori fluviali alluvionali stanno evacuando persone in difficoltà dalle strutture allagate o dai veicoli sommersi in strada o nei sottopassi [#22settembre 12:30] pic.twitter.com/saJxshi6hJ — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 22, 2025

Numerosi allagamenti hanno causato il blocco di veicoli nei sottopassi e interruzioni di corrente in diverse aree, dove l’acqua ha raggiunto le centraline elettriche. Le immagini riprese dai droni mostrano strade sommerse con le auto completamente ricoperte dall’acqua. Anche Bovisio Masciago ha subito gravi conseguenze, con il Seveso che ha rotto gli argini, allagando la strada provinciale Saronno-Monza e lasciando alcune persone intrappolate nei propri veicoli.

A seguito dei gravi danni causati dall’ondata di maltempo che ha colpito la Lombardia lunedì 22 settembre, la mattina di martedì 23 settembre la circolazione ferroviaria risulta ancora sospesa su alcune linee regionali.

Tre i collegamenti ferroviari attualmente interrotti: la tratta S11 tra Como San Giovanni e Seregno, il percorso tra Como Camerlata e Como Lago sulla linea Milano Cadorna–Saronno–Como Lago, e il segmento compreso tra Seveso e Mariano Comense/Camnago Lentate sulla Milano Cadorna–Asso. Per limitare i disagi ai viaggiatori e assicurare comunque gli spostamenti, sono stati predisposti autobus sostitutivi. Nel frattempo, i tecnici delle ferrovie stanno lavorando per ripristinare al più presto la piena funzionalità delle linee interessate.

Prosegue l'allerta meteo in Lombardia, le previsioni per oggi

Per la giornata di martedì 23 settembre non si prevedono miglioramenti delle condizioni meteorologiche. In particolare, il Nord Italia sarà interessato da temporali intensi, possibili grandinate e raffiche di vento sostenute.

La Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione per le regioni Lombardia, Veneto e Lazio. Il livello di allerta gialla è stato invece attribuito ad altre aree delle stesse regioni, oltre che a porzioni del Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Toscana, all’intero territorio di Umbria, Abruzzo e Molise e a specifiche zone di Campania, Sicilia e Sardegna.