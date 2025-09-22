Meteo, allerta arancione e gialla in Italia il 23 settembre 2025 per maltempo e criticità in 12 regioni: ecco dove

Prosegue l'ondata di maltempo in Italia con un nuovo duplice bollettino di allerta meteo arancione e gialla per la giornata di domani, martedì 23 settembre 2025 in Italia. Scopriamo tutte le regioni e zone colpite dal maltempo.

Allerta arancione il 23 settembre 2025 in Italia: dalla Lombardia al Veneto

Piogge e temporali continuano a farsi sentire in gran parte dell'Italia anche martedì 23 settembre 2025. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso un nuovo stato di allerta meteo arancione per rischio piogge e temporali il 23 settembre nelle regioni e zone:

Lazio : Bacini di Roma, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene;

: Bacini di Roma, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene; Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Non solo, dopo una giornata segnata dal maltempo con fenomeni temporaleschi violenti che hanno causato l'esondazione del Seveso, la Protezione Civile ha diramato nuovamente lo stato di allerta arancione per rischio idraulico in Lombardia nella zone del Nodo Idraulico. Attenzione: da non sottovalutare poi è lo stato di allerta arancione di moderata criticità per rischio idrogeologico emesso in:

Lombardia : Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano;

: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano; Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Maltempo in Italia: dalla Lombardia alla Toscana fino al Piemonte: dove scatta l'allerta gialla il 23 settembre

Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato per martedì 23 settembre 2025 anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali in 10 regioni d'Italia. Ecco dove:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;

: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro; Campania : Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;

: Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento; Lazio : Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere;

: Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere; Lombardia : Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano;

: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea; Sardegna : Gallura, Bacini Flumendosa - Flumineddu, Campidano, Iglesiente;

: Gallura, Bacini Flumendosa - Flumineddu, Campidano, Iglesiente; Sicilia : Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria;

: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria; Toscana : Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Mugello-Val di Sieve, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio;

: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Mugello-Val di Sieve, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio; Umbria : Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere;

: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Scatta l'allerta gialla il 23 settembre 2025 anche per possibile rischio idraulico in 3 regioni. Ecco dove:

Campania : Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;

: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Lombardia : Bassa pianura centro-occidentale, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche;

: Bassa pianura centro-occidentale, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche; Piemonte: Belbo e Bormida.

Infine da non sottovalutare è anche l'allerta gialla per rischio idrogeologico diffusa nelle regioni e zone: