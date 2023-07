Maltempo Lombardia, tempesta di grandine a Milano e Lecco: strade allagate e imbiancate

Nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5 luglio la Lombardia è stata colpita da una fortissima grandinata che ha visto cadere, in un paio di ore, a Milano e Lecco tanta di quell'acqua da allagare le strade.

Meteo Milano, una tempesta d'acqua travolge la città

Milano è stata risvegliata nel cuore della notte, tra martedì 4 luglio e mercoledì 5 luglio, da un fortissimo temporale. Prima lampi e tuoni hanno illuminato il cielo meneghino per poi lasciare spazio ad una fortissima tempesta d'acqua e grandine. Un vero e proprio nubifragio con chicchi di grandine grandi come delle noci che hanno colorato di bianco le strade della città della moda. Nel giro di pochissime ore, infatti, è caduta tanta di quell'acqua paragonabile a diverse settimane di pioggia. Un'ondata di maltempo senza precedenti quella che si sta registrando in Italia in un luglio "anomalo" con piogge torrenziali, grandinate e nubifragi.

Intorno alle 2 del mattino i lampi hanno illuminato il cielo di Milano come se fosse giorno, mentre le strade cominciavano ad allagarsi per via di una fortissima tempesta d'acqua accompagnata da una fitta grandinata che ha visto cadere circa 37mm di pioggia come riportato dal Centro meteorologico lombardo. Strade allagate e imbiancate a Milano. I quartieri più colpiti: Isola-Maggiolina, Città Studi e Navigli, dove è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per una ventina di chiamate di soccorso.

Maltempo Lombardia, grandinata non solo a Milano: colpite anche Lecco, Varese e Dervio

La grandinata della scorsa notte ha colpito non solo la città di Milano, ma anche buona parte della Lombardia. Piogge e rovesci intensi hanno interessato anche il Basso Varesotto e l'hinterland occidentale. In particolare a Castano Primo, comune italiano di 10 871 abitanti della città metropolitana di Milano in Lombardia, sono caduti 163mm di acqua, mentre ad Arconate si segnalano strade e cantine allagate.

Tantissimi i danni dovuti alla forte grandinata anche a Lecco. Un automobilista è rimasto bloccato lungo la Strada provinciale 67 a Tremenico a causa di due frane, mentre a Dervio un camion e una ruspa sono stati travolti dalla piena del fiume Varrone.